Эта бабушка жила в Норвегии 800 лет назад: реалистичная реконструкция

Палеонтологи восстановили по останкам облик пожилой жительницы Норвегии.

Эллен Грав, археолог из Университетского музея Норвежского университета науки и технологии (NTNU), представила миру реалистичную 3D-модель пожилой женщины по имени «Тора». Имя было выбрано в ходе общественного опроса, проведенного норвежской телерадиовещательной компанией NRK – на самом деле неизвестно, как звали усопшую, которой принадлежал скелет. На основе этого скелета учёная и выполнила скульптурную реконструкцию.

Эта женщина родилась в конце 1200-х годов и жила в Тронхейме, городе в центральной Норвегии. В то время средневековый мегаполис быстро расширялся и был населен ремесленниками и торговцами.

Хотя письменных свидетельств о Торе нет, археологи собрали воедино историю жизни этой средневековой женщины, основываясь на данных, извлеченных из её скелета, и того места, где раскопали её захороненное тело.

«Мы знаем, что она была похоронена на кладбище рядом с улицей, где жили торговцы. Это говорит о том, что она могла жить в купеческой семье», – Эллен Грав.

Археологи подозревают, что люди, похороненные на этом кладбище, были довольно состоятельными.

«Поскольку Тора прожила примерно 65 лет, что считается хорошим возрастом для того периода, мы действительно считаем, что она, должно быть, прожила довольно хорошую жизнь для своего времени», – говорит Грав.

Скульптурная реконструкция Торы выставлена на обозрение в рамках выставки в музее NTNU Фото: NTNU University Museum

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Деформация позвоночника в скелете Торы привела учёную и ее команду к выводу, что Тора, вероятно, ходила сгорбившись. У нее также не было нижних зубов, и она долгое время жила без них вплоть до своей смерти. По словам Грав, для археологов изгиб спины Товы и отсутствующие зубы намекали на «признаки тяжелой работы и пожизненного износа скелета».

Грав работала с Томасом Фолдбергом, датским визажистом из киноиндустрии, чтобы сделать облик Торы максимально реалистичным. В отличие от многих реконструкций лица, которые включают использование рентгена или компьютерной томографии, Фолдберг сосредоточился на скелете Торы, чтобы создать 3D-модель того, как могла выглядеть эта средневековая женщина. По словам Грав, для кожи Торы Фолдберг использовал силикон и даже «нарисовал вручную пигментные пятна» на ее теле.

«Каждый волосок на бровях, ресницах и лице прикреплялись к модели по очереди. Это действительно потрясающая художественная работа», – Эллен Грав.

К костюму Торы исследователи подошли с не меньшим вниманием. Марианна Веделер, профессор текстиля на кафедре археологии в Университете Осло в Норвегии, исследовала археологические находки в районе, где жила женщина. Затем Веделер обратилась к местным портнихам, чтобы они сшили для модели наряд.

«Нилле Глэзель, опытная портниха, работающая в стилистике викингов и средневековых платьев Норвегии, сшила для нас платье Торы, используя средневековые технологии. Она спряла пряжу, покрасила ее краской Rubia tinctorum (также известной как розовая марена). Затем она вручную сшила платье после реконструкции Веделер. Она смастерила и обувь. У нас есть много образцов средневековой обуви из Тронхейма, так что было довольно легко понять, как должна выглядеть обувь Торы.

Что касается дружелюбного выражения лица Торы, для нас было очень важно дать зрителям ощущение теплой встречи, установить более прочную связь со средневековым давно умершим человеком. Люди всегда склонны думать, что средневековье было мрачным и тяжелым, но в нем были также радость и счастье, люди любили друг друга, а некоторые даже прожили долгую жизнь. Жизнь Торы была тяжелой, но у нее, должно быть, были и хорошие дни. Надеюсь, что люди узнают, что те люди выглядели, как мы, и чувствовали, как мы», – заключила Грав.