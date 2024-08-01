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Эта кровососущая рыба без челюсти имеет прямое отношение к развитию человечества

Фото: Enrique Dans / Flickr

Когда-то бесчелюстные позвоночные доминировали над морями нашей планеты. Теперь от их представителей на Земле остались только паразитирующие миноги и изрыгающие слизь миксины.

Именно с миногообразными (Lampreys), древними бесчелюстными кровососущими рыбами, связывают эволюцию всех позвоночных, включая людей. 

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, биологи из Северо-Западного университета в США, решили отследить происхождение двух важных стволовых клеток, которые способствовали развитию позвоночных.

Они сравнили гены существующих видов миногообразных с генами челюстных Шпорцевых лягушек (Xenopus) и заметили сильную схожесть в сети генов плюрипотентности («плюрипотентные» клетки могут трансформироваться в любые типы клеток в организме) у бесчелюстных и челюстных позвоночных. Эти стволовые клетки играют в ключевую роль в развитии различных типов клеток, тканей и структур у позвоночных, объясняя их будущую эволюцию.

Однако исследование также показало, что у миногообразных отсутствует один ключевой ген pou5, регулирующий стволовые клетки, который как раз и мог ограничить развитие челюстей у этих существ.

Фото: NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory / Flickr
Фото: Celeste Ramsay / Flickr

Морская минога (Petromyzon marinus)

Сравнение этих двух организмов было полезно для понимания происхождения признаков, которые в итоге определили всех позвоночных животных от их общего предка – включая людей. 

«Миноги могут быть ключом к пониманию того, откуда мы произошли», – сказала руководитель исследования Кэрол Лабонн из Северо-Западного университета.

«В эволюционной биологии, если вы хотите понять, откуда появилась та или иная черта, вы не можете рассчитывать на более сложных позвоночных, которые развивались независимо в течение 500 миллионов лет. Вам нужно оглянуться назад, на самую примитивную версию типа животного, которого вы изучаете, что приводит нас к миксинам и миногам – последним живым примерам бесчелюстных позвоночных».

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