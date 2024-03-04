авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – результаты!
Птичий фототурнир – результаты!

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – результаты!
Птичий фототурнир – результаты!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Эта маленькая рыбка может издавать громкие звуки – как рев самолета

Фото: Wikipedia Commons

Рыбы Danionella cerebrum

Уникальная особенность может быть инструментом коммуникации.

Крошечная полупрозрачная рыба Danionella cerebrum, обитающая в Мьянме, может издавать звук, сравнимый с ревом реактивного самолета — к таким выводам пришла ученых из Германии. Несмотря на длину в 12 миллиметров, Danionella cerebrum может издавать звук громкостью в 140 дБ.

С чем это можно сравнить?

  • Громкость реактивного самолета на взлете, воспринимаемая человеческим ухом на расстоянии в 100 метров — как раз около 140 дБ;
  • Брачный зов нелетающих попугаев какапо (вес взрослой особи — до шести килограммов) — до 130 дБ;
  • Рев слона при помощи хобота — 125 дБ.

Как выяснилось, у самцов Danionella cerebrum есть уникальный генерирующий звуки аппарат, состоящий из барабанного хряща, специализированного ребра и мышцы. Он увеличивает скорость хряща с силой более 2000g, а затем бьет им по плавательному пузырю, что создает громкие и достаточно быстрые удары.

Интересно, что маленькие и громкие Danionella cerebrum живут на мелководье и в мутных водах, где видимость затруднена. Поэтому специалисты предполагают, что именно такая среда обитания способствовала развитию у рыбок акустической коммуникации.

Ранее ученые из Швеции и Австралии получили первые свидетельства того, что скаты могут генерировать звук.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024