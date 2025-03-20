Эта порода собак считается самой здоровой

Исследования показали, что высокий уровень инбридинга собак приводит к проблемам с их здоровьем.

Ученые отмечают, что плохая выживаемость новорожденных щенят, низкий размер помета и предрасположенность к врожденным наследственным заболеваниям являются результатом регулярного близкородственного скрещивания собак. Относится это ко многим породам, особенно тем, к которым селекционеры проявляют особое внимание.

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Исследователи проанализировали 227 пород собак и заключили, что средний коэффициент инбридинга среди них составляет около 25%. Самыми здоровыми оказались породы с низким уровнем внутривидового скрещивания. Среди них – датско-шведская фермерская собака (датско-шведский гардхунд).

Эта порода была официально признана лишь недавно – датско-шведских фермерских собак приняли в ряды Американского клуба собаководства, который ведет реестр чистокровных пород собак. Гардхунды считаются энергичными и проворными псами, хорошо справляются с ловлей грызунов и охраной скота, а заодно не прочь пообниматься. Это не очень крупные собаки – в холке они достигают 30-39 сантиметров. Порода происходит от пинчеров и британских терьеров.

В Дании и Швеции эти юркие собачки успешно помогали хозяевам в охоте, выпасе скота и охране территории как минимум последние сто лет. Но вследствие индустриализации популяция датско-шведских фермерских собак значительно сократилась. С конца 1980-х за их сохранение активно взялись в Дании и Швеции, а с конца 90-х первые представители породы начали появляться в Америке. Теперь датско-шведские фермерские собаки получили официальное признание и считаются самой здоровой породой благодаря естественному отбору среди представителей этого вида.