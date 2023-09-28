Эта женщина жила в Шотландии 4300 лет назад. Её лицо восстановил судмедэксперт

Скелетные останки «женщины из Верхней Ларги» были найдены в карьере в Шотландии.

Более 4000 лет назад молодую женщину, умершую на территории современной Шотландии, похоронили в скрюченном положении, а ее могилу выложили камнями. Она лежала так на протяжении тысячелетий, пока археологи неожиданно не наткнулись на её кости в 1997, работая в каменоломне.

Женщину назвали «Леди Верхнего Ларги» – в честь карьера Верхний Ларги. Мы мало что знаем о ней, но новая реконструкция в виде бюста показывает, как она могла выглядеть при жизни в раннем бронзовом веке. Её выполнил судмедэксперт Оскар Нильссон, который уже не раз брался за подобную работу.

Реконструкция изображает молодую женщину с темными заплетенными волосами, одетую в наряд из оленьей шкур. Кажется, что она смотрит на кого-то поблизости.

«Проводя реконструкцию, я обычно думаю, что мы на мир их глазами, но они нас не видят. Я подумал, что было бы интересно и в самом деле сделать так, будто она заметила нас», – Оскар Нильссон, судебно-медицинский эксперт из Швеции, который восстанавливал внешность женщины по ее останкам.

Анализ скелета и зубов «Леди Верхнего Ларги»показал, что она, вероятно, умерла в возрасте 20 лет. За такой короткий срок она успела пережить немало болезней и хронически недоедала. Радиоуглеродный анализ показал, что женщина жила между 1500 г. до н.э. и 2200 г. до н.э., в период раннего бронзового века. Археонтологи предположили, что она выросла в Шотландии, но ученым не удалось извлечь её ДНК, поэтому её этническая принадлежность (включая цвет кожи, глаз и волос) неизвестна.

Тем не менее, археологи нашли в могиле женщины керамические черепки кубков. Это намекает, что она относилась к традиции кубков, названной так в честь колоколообразных кубков этого народа. Исследования показывают, что культура кубков зародилась в Центральной Европе среди людей, чьи предки пришли из Евразийской степи. Британии эта традиция достигла примерно в 2400 году до нашей эры. Данные ДНК показывают, что культура колоколовидных кубков повлияла на большинство жителей Британии, включая неолитические общины, которые построили такие памятники, как Стоунхендж.

Реконструкция женщины Верхнего Ларги Фото: Oscar Nilsson

Для реконструкции женщины из Верхнего Ларги ее череп отсканировали с помощью компьютерной томографии (КТ), а затем напечатали на 3D-принтере. Однако «у скелета отсутствовала нижняя челюсть, а левая часть черепа находилась в весьма фрагментированном состоянии», посетовал Нильссон.

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«Итак, первое, что мне нужно было сделать, это восстановить левую часть ее черепа. А затем создать нижнюю челюсть, что, конечно, довольно умозрительная задача», – отметил Нильссон.

Затем Нильссон принял во внимание ее возраст, пол, вес и этническую принадлежность, поскольку именно эти факторы помогают определить толщину тканей. Судмедэксперт взял карту современных людей, соответствующих этим характеристикам, а затем использовал измерения их тканей, чтобы приступить к моделированию реконструкции.

Колышки, помещенные в копию черепа, помогли ему измерить глубину тканей, которые он затем покрыл пластилином, формируя лицевые мышцы. Основываясь на контурах черепа, специалист отметил, что глаза женщины из Верхнего Ларги были широко посажены, а нос был широкий и, вероятно, немного вздернутый вверх. У нее также был округлый лоб и широкий рот.

«Мне показалось интересным, что после того, как я завершил реконструкцию, то не заметил признаков сильного недоедания. У нее был очень округлый лицевой скелет, благодаря которому она выглядела немного более здоровой, чем могла бы быть», – Оскар Нильссон.

Однако он ясно дал понять, что «все это лишь предположения, основанные на других захоронениях того времени и региона, в которых ДНК удалось извлечь в лучшей форме».

В данный момент останки женщины тщательно перезахоронены в том же положении и ориентации, в которой она, вероятно, была похоронена 4000 лет назад. Посетители могут увидеть реконструкцию в постоянной экспозиции шотландского музея.