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Эта женщина жила в Шотландии 4300 лет назад. Её лицо восстановил судмедэксперт

Фото: Quantend / YouTube
Фото: Oscar Nilsson

Скелетные останки «женщины из Верхней Ларги» были найдены в карьере в Шотландии.

Более 4000 лет назад молодую женщину, умершую на территории современной Шотландии, похоронили в скрюченном положении, а ее могилу выложили камнями. Она лежала так на протяжении тысячелетий, пока археологи неожиданно не наткнулись на её кости в 1997, работая в каменоломне. 

Женщину назвали «Леди Верхнего Ларги» – в честь карьера Верхний Ларги. Мы мало что знаем о ней, но новая реконструкция в виде бюста показывает, как она могла выглядеть при жизни в раннем бронзовом веке. Её выполнил судмедэксперт Оскар Нильссон, который уже не раз брался за подобную работу. 

Реконструкция изображает молодую женщину с темными заплетенными волосами, одетую в наряд из оленьей шкур. Кажется, что она смотрит на кого-то поблизости.

«Проводя реконструкцию, я обычно думаю, что мы на мир их глазами, но они нас не видят. Я подумал, что было бы интересно и в самом деле сделать так, будто она заметила нас», – Оскар Нильссон, судебно-медицинский эксперт из Швеции, который восстанавливал внешность женщины по ее останкам.

Анализ скелета и зубов «Леди Верхнего Ларги»показал, что она, вероятно, умерла в возрасте 20 лет. За такой короткий срок она успела пережить немало болезней и хронически недоедала. Радиоуглеродный анализ показал, что женщина жила между 1500 г. до н.э. и 2200 г. до н.э., в период раннего бронзового века. Археонтологи предположили, что она выросла в Шотландии, но ученым не удалось извлечь её ДНК, поэтому её этническая принадлежность (включая цвет кожи, глаз и волос) неизвестна. 

Тем не менее, археологи нашли в могиле женщины керамические черепки кубков. Это намекает, что она относилась к традиции кубков, названной так в честь колоколообразных кубков этого народа. Исследования показывают, что культура кубков зародилась в Центральной Европе среди людей, чьи предки пришли из Евразийской степи. Британии эта традиция достигла примерно в 2400 году до нашей эры. Данные ДНК показывают, что культура колоколовидных кубков повлияла на большинство жителей Британии, включая неолитические общины, которые построили такие памятники, как Стоунхендж.

Фото: Oscar Nilsson
Реконструкция женщины Верхнего Ларги

Для реконструкции женщины из Верхнего Ларги ее череп отсканировали с помощью компьютерной томографии (КТ), а затем напечатали на 3D-принтере. Однако «у скелета отсутствовала нижняя челюсть, а левая часть черепа находилась в весьма фрагментированном состоянии», посетовал Нильссон.

«Итак, первое, что мне нужно было сделать, это восстановить левую часть ее черепа. А затем создать нижнюю челюсть, что, конечно, довольно умозрительная задача», – отметил Нильссон.

Затем Нильссон принял во внимание ее возраст, пол, вес и этническую принадлежность, поскольку именно эти факторы помогают определить толщину тканей. Судмедэксперт взял карту современных людей, соответствующих этим характеристикам, а затем использовал измерения их тканей, чтобы приступить к моделированию реконструкции.

Колышки, помещенные в копию черепа, помогли ему измерить глубину тканей, которые он затем покрыл пластилином, формируя лицевые мышцы. Основываясь на контурах черепа, специалист отметил, что глаза женщины из Верхнего Ларги были широко посажены, а нос был широкий и, вероятно, немного вздернутый вверх. У нее также был округлый лоб и широкий рот.

«Мне показалось интересным, что после того, как я завершил реконструкцию, то не заметил признаков сильного недоедания. У нее был очень округлый лицевой скелет, благодаря которому она выглядела немного более здоровой, чем могла бы быть», – Оскар Нильссон.

Однако он ясно дал понять, что «все это лишь предположения, основанные на других захоронениях того времени и региона, в которых ДНК удалось извлечь в лучшей форме».

В данный момент останки женщины тщательно перезахоронены в том же положении и ориентации, в которой она, вероятно, была похоронена 4000 лет назад. Посетители могут увидеть реконструкцию в постоянной экспозиции шотландского музея.

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