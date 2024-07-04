Эти 12 000-летние палки участвовали в древнем магическом ритуале

Огонь, деревянные предметы и человеческий жир – вот составляющие древнего обряда, призванного причинить вред другому.

Во время раскопок древней известняковой пещеры Клоггс на юго-востоке Австралии, археологи наткнулись на останки двух очагов для костра с двумя «воткнутыми» в них палками. Артефакты сразу связали со знаменитым ритуалом аборигенов, знания о котором дошли до нас через сотни поколений.

Считается, что пещера изначально использовалась именно для «особых» ритуалов, а не просто как место стоянки. Наши предки начали проводить в ней свои обряды примерно 25 000 лет назад, а закончили этот процесс относительно недавно – около 1600 лет назад.

В пещере были обнаружены очаговые установки для костра, в каждый из которого были воткнуты обработанные жиром палки (человеческим или животным, неясно). Сами деревяшки были некогда частью австралийской сосны Казуарины (Casuarina), но для ритуальных целей были подрезаны и сглажены. Проведя радиоуглеродный анализ, исследователи выяснили, что одной из них может быть от 11 930 до 12 440 лет, в то время как другая деревяшка была чуть младше – её возраст варьировался от 10 870 до 11 210 лет.

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Артефакты напомнили археологам о ритуале практикуемым местной коренной группой аборигенов гунайкурнаи (GunaiKurnai) с южного побережья Австралии. Обряд предположительно проводился с целью причинения вреда другому человеку, и включал в себя натирание деревянного объекта человеческим или животным жиром, а затем бросание его в огонь.

В исследовании, опубликованном в Nature Human Behaviour, учёные пришли к выводу, что, таким образом, найденные ими артефакты являются свидетельством самого «передаваемого» древнего ритуала. Сведения о нём путешествуют из уст в уста уже на протяжении 500 поколений - с конца последней ледниковой эпохи и до недавних времён.