Эти часы считаются самыми точными в мире

Их стоимость достигает 3 миллионов долларов.

Часы японского производителя лабораторного оборудования Shimadzu Corp считаются самыми достоверными в мире. Несмотря на то, что внешне они напоминают крупный сейф или небольшой холодильник, потенциал у часов Aether Clock OC 020 огромен. Производитель обещает, что часы настолько точны, что потребуется 10 миллиардов лет, чтобы их стрелка отклонилась хоть на одну секунду.

Первая в истории коммерческая модель часов Aether Clock OC 020 имеет в основе оптическую решетку стронция. По словам японской компании, благодаря этому модель в 100 раз точнее, чем атомные часы, которые используют для определения времени пучки атомов цезия. Именно цезиевые часы сейчас задают текущий стандарт секунды.

«Охлажденные лазером атомы захватываются в оптическую решетку, а переходы часов спектроскопически анализируются с высокой точностью в криогенно охлаждаемой термостатической камере», – пояснила компания Shimadzu Corp принцип работы часов.

Реклама

Внешний вид Aether Clock OC 020 Фото: Shimadzu Corp

Производители новой модели верят, что благодаря своей компактности (высота устройства не достигает и метра, а их объём 250 литров) часы можно будет легко перемещать и измерять гравитационный потенциал в разных областях с применением общей теории относительности.

Предполагается, что Aether Clock OC 020 могут себя проявить при мониторинге движения тектонических плит или земной коры вследствие вулканической активности. В компании надеются, что основными покупателями изобретения станут научно-исследовательские институты. В начале марта первую коммерческую модель Aether Clock OC 020 уже продали за 3,3 миллиона долларов. В следующие три года компания надеется продать ещё как минимум десять образцов.