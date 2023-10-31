Эти древние люди выживали в пустыне Сахара на единственном источнике воды. Как?

Забытая цивилизация была известна римлянам как гараманты, и это было первое известное урбанизированное общество, обосновавшееся в пустыне.

Древний народ гараманты, которые когда-то называли пустыню Сахара своим домом, выживали среди ее раскаленных песков на протяжении почти тысячелетия – но у них не было регулярных муссонов и рек, чтобы добывать свежую воду. Несмотря на это, гараманты умудрялись не только выживать, но и процветать, добывая среди песков каждую доступную каплю.

Используя рабов для строительства туннелей и сбора грунтовых вод, свободные жители «Королевства песков» достигли уровня жизни, который, по мнению экспертов, не имеет себе равных в регионе.

Исследователи из Университета штата Огайо и Университета штата Боулинг-Грин в США теперь показали, что, хотя невероятные усилия для выживания, безусловно, требовали смекалки, не обошлось и без удачи древнего народа.

С точки зрения историков прошлого гараманты были народом, состоящим в основном из пустынных варваров. Когда в 1960-х годах археологи впервые раскопали столицу Гараманта – Гараму, цивилизация все еще считалась маленькой и примитивной, поскольку считалось, что Сахара не могла послужить дому большому сообществу.

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Однако с годами появились свидетельства того, что это древнее общество было гораздо более развитым и успешным, чем когда-то предполагали эксперты: оно занимало площадь более 180 000 квадратных километров с населением около четырех тысяч человек.

Ключом к его успеху стал обширный подземный водоносный горизонт из песчаника, который сегодня считается одним из крупнейших в мире. Этот жизненно важный источник воды мог поддерживать города и крупные поселения в ныне засушливом регионе, обеспечивая дом фермерам, пастухам, инженерам, торговцам и рабам.

Чтобы добраться до драгоценной жидкости под землей, общество гарамантов веками заставляло рабов рыть 750 километров вертикальных шахт и подземных туннелей, называемых фоггарами, которые были расположены чуть ниже уровня грунтовых вод, позволяя жидкости внутри стекать вниз. Инструменты для этого приобретались у народов Персии. Однако, в отличие от изобретений персов, водоносные горизонты в Сахаре не пополняются за счет таяния снега, а это означает, что чужая стратегия не должна была сработать. Тем не менее, удача была на стороне гарамантов.

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Водоносный горизонт гарамантов имел систему потоков, которая перекачивала воду из глубины земли к подножию холма, где было построено более 500 фоггар, из них некоторые простирались на 4,5 километра в длину. Благодаря этому местная цивилизация могла орошать посевы на протяжении почти столетия: даже небольшое количество осадков могло помочь «перезарядить» систему.

Но это не могло длиться вечно. Неизбежно уровень воды в водоносном горизонте падал ниже фоггара. Чтобы снова добраться до него, потребовалось бы построить гораздо больше туннелей и гораздо больше рабов для строительства. Тем временем из-за нехватки еды и воды торговля рабами или захват их посредством войн стали еще более трудными.

Исследователи считают, что судьба гарамантов является предупреждением для современного человечества. Во многих частях мира уровень грунтовых вод сокращается по мере увеличения человеческого спроса и изменения климата.