Миллионы лет назад на Земле жили моллюски-гиганты. В чем их секрет?

Самые крупные виды аммонитов достигали 2,5 метров в диаметре.

В конце мелового периода Землю топтали настоящие гиганты, и это были не только тираннозавры. Даже те животные, которые в наши дни демонстрируют скромные размеры, в то время были просто огромными. Одним из самых известных и притом загадочных примеров тому является Parapuzosia seppenradensis: вымерший головоногий моллюск подкласса аммонитов.

Аммониты были распространены по всему миру, а его самые крупные останки были найдены в Германии в 1895 году. Диаметр раковины составлял около 2,55 метра, ее масса – 705 кг, а общий вес моллюска превышал 1455 кг.

#ParapuzosiaSeppenradensis es la especie de amonita más grande conocida hasta ahora. Vivió en ambientes marinos en lo que hoy es África, Europa y USA, midió 3.5 m algo así como el alto de un Elefante, y la masa de 1,500 kg con un caparazón de 700 kg. @Paleoverteuba 🔍🧬🔬 pic.twitter.com/0nslvMUI3h — John F. Montes (@johnfmontes) August 13, 2020

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Изучая эволюцию аммонитов, ученые рассмотрели 142 образца P. seppenradensis, а также 11 образцов более редкого моллюска Parapuzosia leptophylla. Размеры особей варьировались от 0,1 до 1,8 метра, и это позволило понять эволюционный путь P. seppenradensis.

Команда пришла к выводу, что P. leptophylla, выраставший не более 0,7 метра и обитавший на ограниченных участках побережья Западной Европы, около 80 миллионов лет назад распространился до западной части Мексиканского залива. После этого от него произошел P. seppenradensis, чей размер сразу составлял почти метр в диаметре. А после он начал расти еще: многие представители P. seppenradensis уже обладали ракушками диаметром более 1,5 метра.

Составив эволюционную схему крупных моллюсков, ученые обнаружили корреляцию с размерами мозазавров (Mosasauridae) – вымерших морских ящериц, предков современных варанов и главных врагов аммонитов. Именно в то же время тела этих рептилий тоже начали увеличиваться: самые крупные особи вырастали до 13 – 17 метров. Логичным становится предположение, что моллюски обзавелись монструозными размерами в ответ на растущую угрозу со стороны мозозавров. И хотя чем больше ракушка, тем больше и мясистее добыча для ящера – обойти такую панцирную защиту хищнику становится сложнее.

Фото: Markus Schweiss/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Этот вывод остается на уровне предположения. Достигнув максимума своей величины, P. seppenradensis вновь стали уменьшаться. Это может опровергнуть выдвинутую гипотезу о связи с мозазаврами, а может объясняться тем, что аммониты в итоге нашли идеальный размер, не требующий лишних энергозатрат, с которым можно было успешно противостоять атакам врагов.