авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Эти крохотные приматы умеют звать сородичей по имени

Эти крохотные приматы умеют звать сородичей по имени

Игрунки известны своей болтливостью.

Игрунки, или мармозетки являются одними из самых миниатюрных приматов (самые мелкие виды не превышают в размерах 13 сантиметров). Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что эти обезьянки могут обращаться друг к другу по имени! 

Ученые из Еврейского университета в Израиле изучили звуки, издаваемые парами игрунок, которые содержались в неволе. Также они зафиксировали реакции мармозеток на ранее записанные «голосовые сообщения» сородичей.

Оказалось, что игрунки использовали специальные вокализации или «фи-позывные» при обращении к определенным особям. Более того, игрунки также с легкостью определяли, когда их сородичи обращались именно к ним, и могли более точно реагировать на их призывы. Исследователи отметили, что ранее подобного поведения, свойственного только человеку, за другими приматами замечено не было. 

Фото: Leszek Leszczynski / Flickr

Мармозетки известны своей развитой коммуникацией: согласно предыдущим исследованиям, они обучаются разговорным навыкам у родителей, подражая их звукам (как и люди). А ещё они могут подслушивать «разговоры» соседей. 

Считается, что такая развитая коммуникация помогает обезьянкам легче находить друг друга в гуще тропических лесов Амазонки, где они в основном обитают. Учёные подозревают, что подобный тип «личного» обращения положил основу развития человеческой речи у наших далеких предков-приматов. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025