Эти крохотные приматы умеют звать сородичей по имени

Игрунки известны своей болтливостью.

Игрунки, или мармозетки являются одними из самых миниатюрных приматов (самые мелкие виды не превышают в размерах 13 сантиметров). Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что эти обезьянки могут обращаться друг к другу по имени!

Ученые из Еврейского университета в Израиле изучили звуки, издаваемые парами игрунок, которые содержались в неволе. Также они зафиксировали реакции мармозеток на ранее записанные «голосовые сообщения» сородичей.

Оказалось, что игрунки использовали специальные вокализации или «фи-позывные» при обращении к определенным особям. Более того, игрунки также с легкостью определяли, когда их сородичи обращались именно к ним, и могли более точно реагировать на их призывы. Исследователи отметили, что ранее подобного поведения, свойственного только человеку, за другими приматами замечено не было.

Реклама

Фото: Leszek Leszczynski / Flickr

Мармозетки известны своей развитой коммуникацией: согласно предыдущим исследованиям, они обучаются разговорным навыкам у родителей, подражая их звукам (как и люди). А ещё они могут подслушивать «разговоры» соседей.

Считается, что такая развитая коммуникация помогает обезьянкам легче находить друг друга в гуще тропических лесов Амазонки, где они в основном обитают. Учёные подозревают, что подобный тип «личного» обращения положил основу развития человеческой речи у наших далеких предков-приматов.