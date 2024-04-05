Эти лягушки защищаются от врагов ультразвуком

При помощи него амфибии могу призывать на помощь сов для атак на змей.

Биологи из Бразилии, работающие в Государственном университете Кампинас в Сан-Паулу, впервые раскрыли, как амфибии в Южной Америке применяют ультразвук для защиты от хищников. Ученые заметили эту особенность у представителей вида Haddadus binotatus (глиняная лягушка-разбойница), обитающего в бразильских джунглях. Когда земноводные чувствуют опасность, они широко открывают рот и запрокидывают голову, издавая звук на частоте до 44 кГц.

Этот звук в два раза превышает порог слышимости человека, который составляет 20 кГц. Согласно мнению специалистов, такой ультразвуковой крик способен отпугнуть большинство врагов амфибий и предупредить других особей об угрозе. Кроме того, в ходе исследований выяснилось, что подобную стратегию используют также большеголовые лягушки Хенселя и другие виды земноводных.

Биологи планируют продолжить изучение этого вопроса и определить, какие животные наиболее чувствительны к ультразвуковым крикам лягушек. Существует гипотеза, что высокочастотный звук может привлекать естественных врагов хищников, которые охотятся на амфибий. Например, услышав змею, животное может таким образом призвать на помощь сову, которая с большей вероятностью нападет на рептилию, чем на амфибию.

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Ранее в штате Баия (Бразилия) была обнаружена самая маленькая лягушка в мире: длина тела представителей вида Brachycephalus pulex (блошиная лягушка) составляет чуть больше семи миллиметров.