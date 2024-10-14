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Эти вымершие виды собираются воскресить. Зоозащитники бьют тревогу

Фото: Si Hammond / Flickr

Птица Додо

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences намеревается воскресить шерстистого мамонта, птиц додо и тасманийского волка.

В прошлом году в компании запустили амбициозный проект по «воскрешению» маврикийского дронта (птицы додо) — в XVIII веке эта нелетающая птица с характерным крючковатым клювом была полностью истреблена людьми. ДНК дронта удалось воссоздать с помощью образца из Музея естественной истории Копенгагена. 

Учёные пошли дальше и уже в марте этого года объявили, что продвинулись в своём намерении «снова услышать топот мамонтов в тундре». Им удалось создать так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) азиатских слонов – их геномы совпадают с геномами мамонтов на 99,6%. В результате, как считается, полученные клетки смогут превращаться в любую ткань организма мамонта. Их планируют подсадить слонихам для развития эмбрионов мамонта. В компании надеются, что живые мамонтёнки начнут бродить по Земле уже в 2028 году.

Также в планах Colossal Biosciences «оживление» сумчатого (тасманийского) волка – этот хищник, по совместительству родственник тасманийского дьявола, был окончательно истреблен в Австралии и на местных островах в 1930-х годах. 

Фото: Wasfi Akab / Flickr
Сумчатый волк (Thylacinus), проживавший на территории Новой Гвинеи, Австралии и Тасмании, был окончательно истреблен в 1930-х годах

На прошлой неделе режиссер «Властелина колец» Питер Джексон и его девушка продюсер Фрэн Уолш отправили в компанию целых 10 миллионов долларов, чтобы поспособствовать в воскрешении вымерших видов. 

Зоологи предупреждают, что подобные эксперименты могут закончиться плачевно. Освальд Шмитц из Йеля опасается, что люди не смогут проконтролировать применение подобных технологий, а защитники природы беспокоятся о том, что воскрешенные виды могут значительно нарушить сложившийся порядок в экосистемах.

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