Это древнее существо использовало трезубец, чтобы завоевывать самок 400 миллионов лет назад

Это что-то вроде рогов у современных оленей.

Исследователи из Университета Блумсбурга в Пенсильвании в США и Музея естественной истории в Великобритании пришли к выводу, что головной инструмент древнего трилобита служил для борьбы с конкурентами за право спаривания с самками.

Рассматриваемые морские членистоногие относятся к виду Walliserops, морскому членистоногому, обитавшему на дне океана более 400 миллионов лет назад. У многих представителей этого вида для защиты выросли всевозможные шипы и выпуклости, но у этого рода отличительной чертой была плоская трехзубая вилка, выступающая спереди.

Если бы он действительно использовался для в борьбе за право спаривания, такая странная анатомия могла бы стать новым рекордом для самых ранних свидетельств сексуальных сражений в животном мире.

«Необычный девонский трилобит Walliserops носил на голове уникальный гигантский трезубец, назначение которого долгое время оставалось загадкой. Теперь мы считаем, что он использовался для состязаний между самцами, стремящимися к доминированию. Эволюция сексуально мотивированного соперничества у животных на сотни миллионов лет старше, чем мы думали», – Ричард Форти, палеонтолог из Музея естественной истории в Великобритании.

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Новая гипотеза основана на отлично сохранившейся окаменелости Walliserops trifurcatus, выставленной в Хьюстонском музее естественной истории. При этом, у этого конкретного экземпляра оказалось четыре зубца на головном отростке, а не три, как это обычно фиксировалось в летописи окаменелостей.

По словам ученых, измененная форма, вызванная четвертым зубцом, сделала бы несбалансированный трезубец менее эффективным в выполнении своей цели. Если бы эта цель была жизненно важной и животное родилось с ней, каждый день существования трилобита был бы схваткой за выживание.

Тот факт, что это существо дожило до зрелого возраста, показывает, что трезубец, вероятно, не способствовал выполнению важной задачи, такой как обнаружение источников пищи или защита от нападения.

Сравнивая трезубцы валлисропов с живыми существами, команда обнаружила наиболее близкий современный пример орудия сексуального боя у жуков-носорогов: они также используют орудия на голове, чтобы конкурировать за спаривание.

«Проекция трезубца Walliserops лучше всего соответствует морфологии оружия, используемого при копании. У него длинный отросток с широким концом, который загнут наружу на конце», – пишут исследователи.

В природе существует множество примеров полового отбора, от ярко окрашенных перьев павлина до рогов оленя. Этот трезубец, по-видимому, также сыграл ключевую роль в процессе спаривания трилобитов Walliserops. Пока неясно, были ли эти беспозвоночные сексуально диморфны. До сих пор не было окончательно идентифицировано ни одной самки Walliserops, хотя у них могли быть трезубцы меньшего размера, или их вообще не было.

Конечно, трудно делать окончательные выводы о вымерших животных, потому что у нас есть только их окаменелые останки. Однако доказательства, представленные в этом исследовании, вполне могли раскрыть тайну трезубца валлисеропса.

«Хотя образ жизни ископаемых трудно доказать, согласованность морфологии, тератологии и биометрических данных указывает на одну и ту же интерпретацию, что делает ее одним из наиболее надежных примеров палеоэкологических предположений», – заключают ученые.