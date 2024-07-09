Это самые точные атомные часы в истории

Создатели говорят, что они могут сбиться лишь на одну секунду раз в 30 миллиардов лет.

В институте астрофизики JILA в Соединенных Штатах Америки предположительно создали самые безошибочные часы в мире – новый агрегат работает на атомах стронция, а не цезия, «отбивая» примерно 429 триллионов раз в секунду.

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Часы, основанные на атомах цезия-133, совершают 9,2 миллиарда колебаний в секунду, с возможностью ошибки 1 раз в 300 миллионов лет.

Новые атомные часы считаются более точными – учёные используют для них не микроволны, а видимый свет, волны которого имеют большую частоту. Десятки тысяч атомов стронция заперты в тонкую световую ловушку, где их флуктуации за один так усредняются, а ошибки связанные с взаимным столкновением минимизированы. По подсчётам учёных, точность такого аппарата составляет 8,1 частиц на 10 квинтиллионов.

Создатели часов верят, что их изобретение потенциально сможет продемонстрировать возможные искажения времени, которые вызывает гравитация Земли.