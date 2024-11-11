Это существо может обратить старение вспять

Напоминающий медузу гребневик встречается во всех океанах мира.

Исследователи из Университета Бергена в Норвегии обнаружили, что гребневик Mnemiopsis leidyi (морской грецкий орех) обладает уникальной способностью управлять процессами старения и даже возвращаться к более молодым стадиям своего развития. Эти морские существа, напоминающие медуз, встречаются повсюду в океанах мира.

Гребневики сами по себе загадочные животные: из-за внешнего сходства их долгое время относили к медузам. Однако у гребневиков нет: а) собственных стрекательных клеток; б) эпителиально-мускульных клеток. Это активные хищники, поедающие и планктон, и медуз, и других гребневиков.

Ранее считалось, что при недостатке пищи M. leidyi сокращает свои размеры и массу, адаптируясь к условиям дефицита энергии, но возвращение к молодому состоянию при этом не отмечалось. Новые эксперименты показали, что после получения травмы этот организм способен за считанные недели вернуться из взрослой формы в стадию личинки.

Похожий эффект может наблюдаться и при длительном голодании, но это происходит очень редко. Ученые планируют глубже изучить молекулярные механизмы, отвечающие за этот необычный процесс обратимого развития у гребневиков.

Ещё один интересный факт про гребневика Однажды учёные обнаружили у гребневика Mnemiopsis leidyi странствующие анальные отверстия. Пищу эти существа поглощают через ротовое отверстие, оттуда еда продвигается по пищеводу в воронкообразный желудок. Любые громоздкие компоненты, которые не могут быть переварены, выводятся наружу через рот, а все остальное попадает в разветвленную сеть каналов, которые распределяют питательные вещества по всему организму.



Последний этап этого «путешествия» проходит по двум каналам, каждый из которых заканчивается Y-образным тупиком. Ранее ученые полагали, что здесь же есть какое-то отверстие для дефекации, но разглядеть его не удавалось. Получив ненужные организму отходы, канал набухает и начинает перемещаться по желеобразному телу гребневика, пока не находит наиболее тонкий участок. Пробив его, он избавляется от балласта и возвращается обратно, а место временного анального отверстия тут же зарастает, не оставляя «шрамов».

Реклама

Гребневик Mnemiopsis leidyi Фото: Wikimedia Commons

Ранее сообщалось, что черепахи могут замедлять скорость своего старения.