Это существо вызывало ужас у обитателей Земли еще до появления динозавров

Pampaphoneus biccai бродил по планете 265 миллионов лет назад.

Недавние публикации в Зоологическом журнале Линнеевского общества познакомили мир с необычным ископаемым экземпляром Pampaphoneus biccai возрастом 265 миллионов лет. Останки существа (неповрежденный череп, а также части его скелета, ребра и кости конечностей), найденного в пасторальных ландшафтах Сан-Габриэля на юге Бразилии, прекрасно сохранились. И это невероятно важное открытие.

Если проследить происхождение пампафонеев, то оно ведет к диноцефалам – ранней ветви терапсидов, которые жили незадолго до катастрофического вымирания, уничтожившего 86% мировых видов животных. Эти существа были названы в честь греческого слова «ужасная голова» из-за их плотных черепных костей. Они были крупными наземными обитателями, которые доминировали на Земле в свое время, до прихода динозавров.

«Окаменелость была найдена в породах средней перми, в районе, где кости встречаются не так часто, но всегда преподносят приятные сюрпризы. Обнаружение нового черепа пампафонеуса спустя столь долгое время было чрезвычайно важно, чтобы расширить наши знания об этом животном, которое раньше было трудно отличить от его родственников, найденных в России», – Матеуш Кошта Сантош, ведущий автор исследования из Палеонтологической лаборатории Федерального университета Пампы (UNIPAMPA).

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Чтобы раскопать окаменелость, потребовались колоссальные усилия. В течение месяца палеонтологи из UNIPAMPA и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (UFRGS) усердно работали изо дня в день.

«Это животное имело, должно быть, вызывало настоящий страх у всех, кто попадался ему на пути», – отмечает соавтор исследования Стефани Пирс.

Образец Pampaphoneus biccai повысил значимость Бразилии в мире палеонтологии, но это не первый раз, когда череп пампафонеуса обнаруживали в Южной Америке. Его размер, больший, чем у его предшественника, в сочетании с безупречной сохранностью костей дает беспрецедентные данные о его морфологии.

Ученые говорят, что роль пампафонеуса в природе была схожа с ролью современных больших кошек.

«Пампафонеус играл ту же экологическую роль, что и современные большие кошки. Зубной ряд и архитектура черепа позволяют предположить, что его укус был достаточно сильным, чтобы пережевывать кости, как это делают современные гиены», – Фелипе Пиньеру, соавтор исследования.

Учёные предполагают, что эти существа достигали трех метров в длину и весили около 400 килограммов.

Этот высший хищник своего времени был не одинок. В этом же районе были идентифицированы останки потенциальных жертв – небольшого дицинодонта Растодона и гигантской амфибии Конжуковии. Это открытие рисует яркую картину ушедшей экосистемы.

Около 260 миллионов лет назад диноцефалы начали вымирать. Точные причины их вымирания остаются предметом споров среди палеонтологов. Однако к концу пермского периода диноцефалы окончательно исчезли. Их вымирание открыло путь к доминированию новых групп терапсидов, что в конечном итоге привело к «восшествию на престол» динозавров.