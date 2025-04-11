Это тропическое дерево получает выгоду от ударов молний

Молнии уменьшают у деревьев-диптериксов число паразитических лиан и расчищают место в джунглях.

Исследователи под руководством эколога Эвана Горы выяснили, что некоторые тропические деревья, такие как Dipteryx oleifera из семейства бобовых, не только выживают после ударов молний, но и получают от этого пользу. Эти деревья оказались наиболее устойчивыми к электрическим разрядам.

После изучения 93 деревьев в панамских тропиках выяснилось, что все представители Dipteryx oleifera перенесли удары молний с небольшими повреждениями, в то время как 64% других видов растений погибли в течение двух лет. Молнии освобождали пространство вокруг диптерикса, уничтожая соседние деревья и уменьшая количество паразитических лиан на 78%, что обеспечивало лучшее «место под солнцем» и доступ к другим ресурсам.

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Диптериксы этого вида часто навлекают на себя молнии благодаря своей высоте и широкой кроне, но их высокая сопротивляемость дала им значительные эволюционные преимущества: исследование показало, что они размножались в 14 раз эффективнее!

Дальнейшие исследования помогут лучше понять механизмы адаптации этих деревьев и процессы восстановления лесов в условиях изменения климата.

Ранее исследователи из Китайского университета науки и технологий изучили уникальное природное явление — красные электрические разряды, возникающие над Гималаями во время гроз.