Это загадочное существо назвали в честь бога мертвых

Учёные были поражены, когда обнаружили эту мурену в эстуарных водах – то есть в области встречи реки с морем. Практически все из существующих 230 видов мурен обитают в морской воде из-за плохой переносимости низкого уровня солености в воде.

Но новая звезда подземного мира приспособилась к своему месту обитания прекрасно: Uropterygius hades предпочитает как раз эстуарные воды с мягкими илистыми субстратами и использует свой хвост, чтобы рыть норы — то есть в отличии от других мурен зарывается задом наперед. У нового вида меньше пор на голове, чем у других, видимо потому что она предпочитает прятаться в отложениях и в опавших листьях мангровых деревьев - а значит ей важно избегать излишней пачкотни такого важного органа.