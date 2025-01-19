Это загадочное существо назвали в честь бога мертвых

Новый вид из семейства муреновых обнаружили в Центральной Индо-Тихоокеанской области.
Чрезвычайно мрачное имя получила от ученых недавно обнаруженная мурена из рода уроптеригиусы (Uropterygius).
Исследуя поведение другого вида мурен из этого рода – Uropterygius cyamommatus — учёные наткнулись на это необычное существо темного цвета, живущее в устьях мутных рек Центрального Индо-Тихоокеанская региона. Мурена получила имя Uropterygius hades. «Hades» с английского переводится как «Аид» — в древнегреческой мифологии так называли бога мертвых и царя подземного мира.
Учёные были поражены, когда обнаружили эту мурену в эстуарных водах – то есть в области встречи реки с морем. Практически все из существующих 230 видов мурен обитают в морской воде из-за плохой переносимости низкого уровня солености в воде.
Но новая звезда подземного мира приспособилась к своему месту обитания прекрасно: Uropterygius hades предпочитает как раз эстуарные воды с мягкими илистыми субстратами и использует свой хвост, чтобы рыть норы — то есть в отличии от других мурен зарывается задом наперед. У нового вида меньше пор на голове, чем у других, видимо потому что она предпочитает прятаться в отложениях и в опавших листьях мангровых деревьев - а значит ей важно избегать излишней пачкотни такого важного органа.
Мурена«Аида» более чувствительна к свету – её маленькие глаза помогли ей приспособиться к низкому уровню освещенности, поэтому в условиях аквариума, где её содержали учёные во время исследований, эта лучепёрая рыба постоянно пыталась спрятаться от световых раздражителей. Видимо поэтому Uropterygius hades и получила своё громкое имя в честь царя подземного мира — считается, что в древности слово «Аид» переводилось как «невидимый». Учёные посчитали, что для внушительного любителя тёмной мрачной среды такое имя подходит как нельзя лучше.
Новый вид широко распространен во всей центральной части Индо-Тихоокеанского региона: его уже обнаружили в Японии, Тайване, на Филиппинах, островах Фиджи и Яве.