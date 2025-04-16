Этому «мармеладному мишке» из янтаря — 6000 лет

Несмотря на свою внешнюю милоту, для древних охотников статуэтка играла роль мощного амулета.

Эту небольшую янтарную фигурку в виде медведя обнаружили на севере Польши в 1887 году. Рабочие, добывавшие торф, наткнулись на «мармеладного мишку» 10,2 сантиметра в длину в городе Слупск. Позже артефакт получил имя «Słupcio» в честь места обнаружения – в переводе с польского это имя означает «маленький парень из Слупска»

Фигурка предположительно была вырезана между 9600 и 4100 годами до нашей эры. Исследователи предполагают, что мишку могли носить охотники каменного века в качестве защитного амулета: в этом регионе медведь оставался самым опасным хищником. Об этом говорит и небольшое отверстие, пронзающее середину туловища медведя – словно созданное для того, чтобы продеть через фигурку шнурок и повесить на шею. Янтарь, из которого сделан мишка, происходит из морских отложений.

Фото: National Museum in Szczecin

Реклама

По словам ученых, подобные символы являются частью палеолитической традиции изображать животных в наскальных рисунках или предметах после перехода к охоте на лосей и медведей в лесу вместо открытых пространств тундры.

В конце Второй мировой войны Слупцио вывезли из Польши в Германию, но в 2009 году он вернулся на родину. Сейчас статуэтка хранится в Национальном музее в Щецине в нескольких сотнях километров от его первоначального места обнаружения, а маленькие копии «мармеладного мишки» можно приобрести в качестве сувенира.