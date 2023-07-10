Крошечный пингвин бродил по Земле три миллиона лет назад. Что мы о нем знаем?

Он весил всего около килограмма.

Ученые обнаружили остатки самого маленького (из тех, что были найдены) вымершего вида пингвина: они бродили по Новой Зеландии около трех миллионов лет назад.

Эти находки они сделали в южной части Северного острова – два окаменелых черепа, которые принадлежали пингвину Вильсона (Eudyptula wilsonae): так теперь назван этот вид. Форма черепов, которые принадлежали взрослому, а также несовершеннолетнему животному, удивительно похожа на форму черепов малых пингвинов Eudyptula minor, которые живут на планете до сих пор и в данный момент носят звание самых маленьких из ныне живущих видов пингвинов.

Из-за отсутствия костей исследователи не уверены, насколько маленькими были вымершие птицы, но современные малые пингвины обычно вырастают до максимального размера около 35 сантиметров и весят около 0,9 килограмма.

В наши дни малые пингвины и их четыре подвида обитают в Новой Зеландии, материковой части Австралии и Тасмании, но эксперты не уверены, откуда они произошли. Новое открытие предполагает, что корни этого рода прочно укоренились в Новой Зеландии.

«Тот факт, что родословная малых пингвинов оставалась относительно неизменной в течение столь долгого времени, также является свидетельством их эволюционной устойчивости. Климат сильно изменился за это время, и эта линия была устойчива к этим изменениям», – Даниль Томас, зоолог из Университета Мэсси в Новой Зеландии.

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Открытие может помочь ученым заполнить пробелы в истории этой экосистемы и дать представление о других вымерших и живых видах из страны, пишут исследователи.

Малые пингвины Eudyptula minor Фото: Wikimedia Commons

Малые пингвины в в наши дни занесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как «вызывающие наименьшее беспокойство», что означает, что у них большая и стабильная популяция. Однако в последние годы некоторые группы столкнулись с серьезными проблемами.

В июне 2022 года более 500 малых пингвинов загадочным образом выбросило на пляжи Новой Зеландии. Некоторые из мертвых птиц весили меньше половины веса обычного малого пингвина. Исследователи подозревают, что они скудно питались, потому что более высокая температура поверхности океана, вызванная изменением климата, вытеснила их добычу из зоны досягаемости.

А в 2020 году целая колония из примерно 6000 малых пингвинов была уничтожена, когда защитники природы попытались повторно заселить тасманских дьяволов (Sarcophilus harrisii) на небольшой остров у побережья Тасмании.

E. wilsonae – не единственный недавно обнаруженный вымерший пингвин интересного размера: та же исследовательская группа, которая обнаружила крошечную птицу, также недавно нашла самого большого пингвина, когда-либо ходившего по планете. В феврале они обнаружили Kumimanu fordycei, который появился примерно 59,5 миллионов лет назад и весил колоссальные 150 килограммов.