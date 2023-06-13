Этот манекен дышит, потеет и дрожит. Зачем его создали?

Также ученые дали ему целых 35 различных поверхностей. Манекен был разработан для имитации «тепловых функций человеческого тела».

Манекен, получивший название ANDI, создан командой Университета штата Аризона. Каждая из областей его тела контролируется индивидуально с помощью датчиков температуры, датчиков теплового потока и пор, в которых собирается пот. Ученые надеются использовать манекен для измерения воздействия экстремальной жары на здоровье человека.

«ANDI потеет, выделяет тепло, дрожит, ходит и дышит. Мы пытаемся получить очень хорошее представление о том, как повышенная температура климата влияет на человеческое тело, чтобы мы могли разработать методы для решения этой проблемы», – Конрад Рыкачевски, соавтор разработки.

Исследователи надеются лучше понять процессы теплового стресса в человеческом теле и найти причины того, что делает жаркую погоду такой смертельно опасной. Внутри недавно разработанной тепловой камеры, получившей простое название «Теплая комната», исследователи могут моделировать сценарии теплового воздействия из разных областей Земли.

Комната оснащена технологией контроля температуры до 60°C, контроля ветра и солнечной радиации. Однако ANDI не ограничивается «Теплой комнатой». Это единственный тепловой манекен на планете, который можно использовать на улице.

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Манекен оснащен внутренними каналами охлаждения, которые позволяют ему оставаться достаточно прохладным, чтобы выдерживать экстремальную жару, при этом «измеряя сложные переменные, которые влияют на наше восприятие тепла в различных средах», пишут исследователи.

«Вы не можете проводить эксперименты на людях в экстремально жарких условиях. Но бывает, что люди умирают от жары, и мы до сих пор не до конца понимаем, что происходит в такие моменты. ANDI поможет нам разобраться в этом», – Дженни Ванос, соавтор разработки.

Команда надеется использовать свои выводы для разработки новых технологий, которые помогут справиться с воздействием потепления климата. Это может быть охлаждающая одежда или экзоскелеты, предназначенные для поддержки охлаждения тела.