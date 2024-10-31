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Артефакт: эту мягкую игрушку лебедя сделали в Сибири больше 2000 лет назад

Фото: Государственный Эрмитаж

Необычная тканевая фигурка была обнаружена во время раскопок в долине Горного Алтая в 1949 году.

Эта фигурка лебедя из войлока была сделана примерно 2400 лет назад. Археологи относят её к Пазырыкской культуре Горного Алтая – кочевниками железного века, жившими примерно в одно время с носителями раннескифской культуры. 

Мягкий артефакт 30 сантиметров в высоту был обнаружен среди артефактов кургана в урочище Пазырык и сейчас представлена в экспозиции Государственного Эрмитажа. По подсчётам исследователей, она была создана около V–IV веков до нашей эры. Фигурка соткана из тонкого разноцветного войлока и набита оленьей шерстью, а в её ножки вставлены деревянные колышки.

«Мотив сотворения мира лебедем, гусем и уткой известен во многих космогонических концепциях древности», – рассказали в Эрмитаже.

В музее считают, что птицу могли закреплять с помощью ремешков на погребальном шатре или крепить к верху колесницы. Выбор подобного украшения неслучаен – у древних народов лебедь нередко являлся символом жизни во всех трех сферах мироздания: в воздухе, на земле и в воде. При этом древние алтайцы изображали птиц «довольно редко», поясняют в музее.

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