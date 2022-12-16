Эволюционный парадокс: люди стали прямоходящими, пока обитали на деревьях

Новое исследование опровергают гипотезу о том, что люди стали двуногими, поскольку проводили больше времени на земле.

Новое исследование утверждает, что предки человека начали ходить на своих двоих прямо по деревьям, а не по земле.

Считается, что мы стали прямоходящими потому, что наши предки были вынуждены слезть наконец с деревьев и проводить больше времени на незащищенной земле. Ученые думали, что миллионы лет назад сокращение тропических лесов и расширение саванн привело к тому, что приматам пришлось приспосабливать свои перемещения, чтобы найти пищу. Но новое исследование оспаривает этот аргумент и предполагает, что наши предки начали ходить на двух ногах ещё живя на деревьях.

Команда из Кентского университета изучала шимпанзе из саванны Иссы (Танзания) в течение 15 месяцев. Они обнаружили, что эти приматы на самом деле проводят больше времени в вертикальном положении, разгуливая по деревьям, чем ступая по земле.

Результаты также показали, что шимпанзе проводили одинаковое количество времени на двух ногах как в густой, так и среди скудной растительности. Когда ученые сравнили результаты с предыдущими исследованиями с участием шимпанзе, живших в лесу, они обнаружили большое сходство между их движениями.

«Давние теории эволюции прямохождения сами по себе трудно изучать из-за ограниченного количества ископаемых свидетельств. Сообщество шимпанзе Исса, однако, позволяет взглянуть на близкородственную нам обезьяну, которая живет в среде обитания, очень похожей на ту, в которой люди развивались миллионы лет назад. Мы исследовали поведение диких шимпанзе и ожидали, что они будут проводить больше времени на земле и будут демонстрировать прямохождение там, где они не могут легко перемещаться по кроне деревьев. Но то, что мы обнаружили, было совершенно удивительным», – Александр Пил, ведущий автор исследования.

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Многие из традиционных гипотез о том, почему мы ходим на своих двоих, основаны на преимуществах двуногости, которые получали наши предки – например, возможность видеть сквозь высокую траву или меньше подвергаться вредному воздействию солнца на открытой местности.

Тем не менее, шимпанзе Исса поступали наоборот – они ходили на двух задних конечностях именно на деревьях. И тому есть логичные причины: так удобнее, например, тянуться за фруктами на высоких ветках.

Пил добавил, что прямохождение по земле может быть второстепенным фактором поведенческой эволюции. Он считает, что эволюционировали до двуногих мы еще на деревьях, но далее эта особенность только развивалась: леса отступили, а мы обосновались в более открытых местах обитания и закрепили умение ходить на двух конечностях.