Ежедневное курение вызывает уменьшение мозга

Исследователи откопали еще одно неприятное последствие вредной привычки.

Новое исследование, в котором приняли участие более 28 тысяч человек, связывает ежедневное курение с потерей ткани в сером и белом веществах мозга.

Раньше ученые обнаружили, что у курящих людей мозг, как правило, меньше по объему, чем у некурящих. Но было неясно, вызывает ли курение уменьшение размера мозга или наборот – люди с изначально меньшим мозгом чаще становились курильщиками. Теперь исследователи представили убедительные доказательства того, что курение действительно приводит к уменьшению мозга.

Ученые проанализировали данные визуализации мозга из Британского биобанка, огромного хранилища генетических данных и данных о здоровье участников из Великобритании. В дополнение к сканированию мозга команда проанализировала данные о привычках курения участников, полученные в ходе опросов.

Участники проходили эти опросы дважды: один раз в период с 2006 по 2010 год и еще раз в период с 2012 по 2013 год. Во втором временном окне мозг участников также визуализировали с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ).

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Ученые обнаружили, что по сравнению с людьми, которые никогда не курили ежедневно, у участников, которые курили ежедневно до того, как им сделали снимки мозга, объем мозга был в среднем на 7,1 кубических сантиметра меньше.

Эта разница в объеме мозга включала уменьшение на 5,5 кубических сантиметра серого вещества головного мозга, которое содержит объемные тела клеток мозга или нейронов. Ежедневное курение в какой-то момент в прошлом также было связано с уменьшением на 1,6 кубических сантиметра белого вещества головного мозга, которое включает в себя длинные пучки нервных волокон, соединяющие нейроны друг с другом.

Исследователи также обнаружили, что среди тех, кто ежедневно курил в прошлом, участники, которые курили больше, показали еще большие различия в объеме серого вещества. Эта зависимость «доза-реакция» подтверждает идею о том, что курение причинно уменьшает объемы мозга, пишут исследователи в своей статье.

Дальнейший анализ показал, что у людей, которые бросили курить давно, серого вещества в мозгу немного больше, чем у тех, кто бросил курить совсем недавно. Это говорит о том, что отказ от курения может немного обратить вспять уменьшение объема мозга.