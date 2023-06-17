Феномен Марико Аоки: книжные магазины вызывают желание сходить в туалет?

Ученые говорят, что это вполне возможно.

Вы когда-нибудь чувствовали желание сходить в туалет по большому, бродя по книжному магазину? Если это так, вы не одиноки, так как другие люди также сообщают о странном опыте запуска дефекации при входе в книжный магазин. Это явление известно как феномен Марико Аоки.

Исследования, проведенные в Японии, показывают, что по крайней мере каждый десятый житель Японии испытывает желание испражниться в книжном магазине. Хотя любой может столкнуться с этим, люди в возрасте от 20 до 30 лет страдают больше, чем другие возрастные группы. Женщины примерно в два-четыре раза более склонны к этому, в то время как спортивные мужчины имеют меньше опыта в этом ощущении.

Хотя формального научного исследования феномена Марико Аоки не проводилось, существует четыре наиболее обсуждаемых причины этого явления. Теория оси кишечник-мозг предполагает, что умственный опыт человека влияет на его желудочно-кишечный тракт.

Люди, как правило, испытывают желание какать, когда нервничают, например, когда трудно найти туалет. Большинство людей также вырабатывают привычку читать в туалете. Со временем толстая кишка и тело человека устанавливают подсознательную связь между чтением в туалете и потребностью в дефекации.

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Это также может сработать, когда они находятся в местах с огромным количеством информации, таких как музеи, продуктовые магазины и парки. Внутри книжного магазина эффект возникает, когда человек нервничает, столкнувшись с огромным количеством информации на книжных полках.

Другое предположение состоит в том, что запах чернил и старой бумаги вызывает дефекацию. В отличие от действия лука, вызывающего у человека слезы, запах книг не коррелирует с функциями организма. Вместо этого это связано с тенденцией мозга связывать запах книг с таким поведением, как испражнение.

Осанка также считается еще одним фактором, вызывающим феномен Марико Аоки. Внутри книжного магазина человеку нужно наклоняться, приседать и крутить туловищем, пока он ищет среди стопок книг. Эти позы задействуют угол прямой кишки, облегчая опорожнение кишечника.

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Феномен был описан в 1985 году, когда молодая японка по имени Марико Аоки сделала признание в эссе, которое она написала для журнала Hon no Zasshi («Книжный журнал»). В этом эссе она объяснила свою непреодолимую потребность в дефекации во время просмотра книг в книжном магазине.

Оказалось, что женщина не одинока в этом опыте. После публикации эссе в редакцию поступили показания десятков других читателей, признавшихся в том же. Hon no Zasshi воспользовался этой тенденцией и опубликовал в журнале статью «Феномен, потрясший книжную индустрию!» Хотя это происшествие не имеет ни медицинских, ни научных доказательств, оно стало сенсацией даже спустя несколько десятилетий.