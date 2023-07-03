Форму ушей можно использовать вместо отпечатков пальцев

По форме ушей можно различить даже однояйцевых близнецов.

Группа международных исследователей сравнила формы ушей более чем 1400 человек разных национальностей и обнаружила, что уши – такой же хороший идентификатор человека, как отпечаток пальца или ДНК. По их словам, по форме ушей можно легко различить даже однояйцевых близнецов.

Один из участников исследования – доктор Судхир Бабу Балла из Школы сельского здравоохранения Университета Ла Троб в Бендиго. По его словам, отличительная форма и размер ушей полезны не только для опознания умерших, но и для опознания живых, таких как подозреваемые в совершении преступлений.

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«Внешнее человеческое ухо особенно характерно для человека – оно имеет как морфологические особенности генетического происхождения, так и отличительные черты, приобретенные в течение жизни, например, у спортсменов, у игроков в регби», – Судхир Бабу Балла.

Методы оценки внешнего человеческого уха разработаны в 1940-х годах. В 2011 году метод усовершенствовали, так называемый «метод идентификации уха Камерьера», основан на соотношениях размеров различных частей наружного уха (таких как завиток, противозавиток, раковина и мочка).

Это исследование – первая попытка проверить метод на ряде этнических групп из шести разных стран (Бразилия, Индия, Япония, Россия, Южная Африка и Турция) с использованием выборки из 2225 фотографий наружного уха человека (1134 левого и 1091 правое ухо) от 1411 людей (633 женщин и 778 мужчин).

Исследование показало, что существует низкая вероятность (<0,0007) обнаружения двух людей с точно таким же кодом, какой был определ методом идентификации по уху Камерьера.

«В этом исследовании мы продемонстрировали, что человеческое ухо может быть мощным инструментом для различения не только людей в случайной популяции, но и генетически идентичных близнецов. Открытие также может означать, что анализ человеческих ушей может использоваться в качестве альтернативы системам распознавания лиц», – заключает Балла.