«Фото на память» стирают наши воспоминания

Несколько лет назад учёные поставили под сомнение распространенную практику «сделать фото на память». Напротив: для того, чтобы воспоминания о путешествии или любых событиях отпечатались в памяти, камеру с собой лучше не брать.

Связь между количеством сделанных снимков и оставшихся в памяти событий исследовала в 2018 году группа ученых из Фэрфилдского университета в США под руководством психолога Линды Хенкель. В рамках эксперимента на экскурсию в университетский музей была отправлена группа студентов, получивших различные задания. Некоторые должны были пройтись по залам, рассматривая экспонаты, а других попросили сделать видовые либо детальные фотографии.



На следующий день участникам было предложено вспомнить вчерашнюю экскурсию. Те, кто самостоятельно рассматривал экспонаты, смогли рассказать о них. Студенты, которые делали общие видовые снимки своей музейной прогулки, фактически «переложили» все воспоминания в карту памяти фотоаппарата; собственных же впечатлений у них осталось мало.

Реклама

Как наш мозг придумывает ложные воспоминания? Очень быстро читать

Промежуточный результат показала группа участников, в задачу которых входило фотографировать отдельные экспонаты крупным планом. Как оказалось, в поисках лучшего ракурса им приходилось концентрироваться на объекте, и тот все-таки оставался в памяти. Вместе с тем, все остальное, присутствовавшее в музее, так же точно, как и в предыдущем случае, ускользнуло от их внимания.



Подытоживая результаты исследования, опубликованного в журнале Psychological Science, Линда Хенкель подчеркнула: с развитием технологий у людей накапливается огромное количество цифровых фотоальбомов. Делая снимки «на память», человек сразу же отправляет свои воспоминания «в архив», но по факту практически никто потом не пересматривает снимки – их всегда слишком много. Но и память, не получавшая задания зафиксировать события, остается пуста. Таким образом, человек с фотокамерой по сути остается вне явления, не замечает общую картину и в лучшем случае запоминает отдельные разрозненные детали.



Не отрицая важность фотофиксации факта, ученые предложили уделять фотографированию меньше сил и внимания. Полагаться полностью на технологии не нужно, сказали они. Вместо снимка «на память» в первую очередь нужно самостоятельно взаимодействовать с действительностью – только тогда воспоминание сохранится по-настоящему.