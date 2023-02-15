Фотографии с собакой повышают шансы на удачное знакомство в онлайн-приложениях

Британские ученые доказали это в новом исследовании.

Когда дело доходит до создания профиля на сайте знакомств, одинокие люди могут часами выбирать свои лучшие фотографии, чтобы попытаться привлечь потенциального партнера. Но, оказывается, задачу можно сильно упростить – достаточно выложить в сеть снимок, на котором вы сфотографировались с собакой. Согласно новому исследованию, это может повысить ваши шансы найти любовь.

Опрос 1000 британцев показал, что две трети людей с большей вероятностью будут встречаться с кем-то, чей профиль на сайте знакомств включает изображение собаки. Шесть из десяти считают, что наличие собаки является хорошим признаком того, что кто-то готов к серьезным отношениям.

Кроме того, по мнению опрошенных, владельцы собак более общительны, активны и чутки. Половина респондентов даже сказали, что могут одолжить собаку семьи или друга, чтобы сфотографироваться с ней для своего профиля на сайте знакомств.

«Не секрет, что мы любим собак, и интересно видеть, что те же самые черты, которые британцы связывают со своими любимыми четвероногими друзьями, такие как сочувствие, терпение и надежность также считаются качествами, которые они считают привлекательными для своих отношений. Владение собакой может обеспечить прекрасное чувство эмоционального благополучия благодаря безусловной любви, которую они дарят, поэтому они также являются отличной компанией и утешением для людей, когда они строят новые связи», – Пол Мартин, соавтор исследования из компании «Собаки-поводыри».

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Другое исследование также показало, что почти половина владельцев собак не стали бы встречаться с кем-то, кто не нравится их собаке, а 59% процентов владельцев собак заявили, что не будут в отношениях с кем-то, кто не любит собак.

Выводы были сделаны вскоре после того, как исследователи из Университета Хаэна в Испании обнаружили, что мужчины кажутся посторонним менее пугающими и угрожающими, когда держат маленькую собаку, чем в одиночестве.

Группе из 296 студенток колледжа показали фотографии мужчины или женщины либо в одиночестве, либо с собакой. Основываясь на фотографиях, участников попросили оценить, насколько устрашающими и угрожающими, по их мнению, были люди. Результаты показали, что участники чувствовали себя в большей безопасности, когда на фотографии присутствовала собака. В частности, маленькие собаки усиливали положительные реакции и чувство безопасности в большинстве ситуаций.

Доктор Хелен Фишер, старший научный сотрудник Института Кинси в Индиане, согласилась с этим выводом.

«Наличие собаки действительно что-то говорит о вас. Это основной посыл, который получают женщины, когда видят мужчину с собакой: он способен воспитывать, давать, не ожидая многого взамен, заботиться о других. Он взял на себя обязательство перед этим животным. Есть одна вещь, в которой женщины нуждаются годами, – это партнер, который мог бы разделить их нагрузку, нести ответственность, заботиться о них, если они больны, и быть рядом в нужное время», – говорит Фишер.