Почему фрукты и овощи становятся бесполезны для здоровья

Всем известна польза овощей и фруктов для здоровья; это звучит как данность и даже не обсуждается. Как говорят специалисты, напрасно: многие современные «дары природы» теряют полезные свойства.

Таким образом, извлекая их для улучшения вкуса, биотехнологи одновременно извлекают и полезные свойства продукта. Так, белый грейпфрут своей горечью обязан органическому веществу нарингин, которое, в свою очередь, имеет противоязвенные и противовоспалительные свойства. Горькое вещество кверцетин, присутствующее в зеленом чае, брокколи и красном вине, полезно при профилактике рака легких. Противораковые свойства благодаря содержащемуся в них синигрину имеют все виды капусты – от огородной до брюссельской или цветной.

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Но многие люди, и особенно дети, не любят горькую еду. По этой причине сладкий вкус уверенно вытесняет горький. Например, 30 лет назад во Флориде горькие белые грейпфруты были популярнее сладких розовых: в соотношении 27 миллионов ящиков белого сорта к 23 миллионам розового. В настоящее время розовых грейпфрутов продается в два раза больше, чем белых.

Между тем, соединения, делающие вкус грейпфрута горьким, содержат на 50% больше веществ, приносящих пользу сердечно-сосудистой системе. Не входит в число лидеров пищевых приоритетов и капуста. Чтобы исправить эту ситуацию, ученые работают над ее химическим составом. Так появилась брюссельская капуста «улучшенного вкуса» – на прилавках западных магазинов этот овощ можно найти с пометкой «kid friendly» («для детей»). Однако эксперты поясняют, что растения, лишенные своих оригинальных фитохимических соединений, способны лишь утолить голод, но не принести пользу. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение горьким сортам растительной продукции. Самыми полезными являются темно-зеленые овощи: такие, как шпинат, брокколи и различные листовые салаты