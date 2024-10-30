Где и когда был зафиксирован самый сильный порыв ветра на Земле?

В начале октября над Атлантическим океаном сформировался мощный ураган «Милтон», порывы которого достигали 290 км/ч. Несмотря на то, что ураган уже назвали самым быстро формирующимся в истории, он оказался далеко не самым сильным.

А вот самый сильный порыв ветра, когда-либо созданный природой на Земле, был зафиксирован на острове Барроу в Австралии. Это произошло 10 апреля 1996 года во время тропического циклона, который обрушил на изолированный остров порывы, достигающие 407 км/ч (113 м/с) – это подтвердил прибор анемометр на метеостанции острова.

Спустя годы рекорд признали во Всемирной метеорологической организации (ВМО). Остров находится в частной собственности нефтяной компании Chevron, поэтому сразу до анемометра добраться не получилось. Прибор показал, что в тот день рекордный порыв ветра продлился от 3 до 5 секунд.

Команда из ВМО также сейчас изучает данные скорости по так называемым струйным течениям над Японией и западной частью Тихого океана, где радиозонд зафиксировал рекордные 483 км/ч. Потенциально именно эти быстрые потоки ветра могут быть признаны самыми сильными на нашей планете.

Некоторые учёные не согласятся с этими выводами – ведь доплеровские радары фиксировали скорости и выше, например, во время торнадо Бридж-Крик, штат Оклахома в 1999 году, когда скорость ветра достигала 486 км/ч. Подобные устройства не осуществляют прямых измерений, а только предлагают возможные оценки скорости. Они фиксируются, когда радар посылает импульс энергии, который рассеивается от капель дождя или воды в облаках. Затем прибор измеряет вернувшуюся энергию, повторяя эксперимент несколько раз и высчитывая разницу между измерениями.

ВМО такие измерения в книгу рекордов не включает и признает данные полученные только с помощью физических измерений ветра – то есть с анемометров.

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Пример чашечного анемометра Фото: Stefan Kühn / Wikimedia Commons

Кстати, по подсчётам астрономов, самые сильные природные ветра Солнечной системы дуют на Нептуне и достигают 1770 км/ч, превышая скорость звука. На Земле подобные рекорды были побиты не раз – но уже искусственным путем. Например, сверхзвуковая аэродинамическая труба в Исследовательском центре Гленна НАСА создаёт скорость ветра порывами в 4321 км/ч.