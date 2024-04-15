Где находятся точка Немо и другие полюсы недоступности?

В южной части Тихого океана находится условная точка, максимально удаленная от любого участка суши. Ближайшая к ней обитаемая «местность» – расположенная на расстоянии 400 км Международная космическая станция.

Наиболее известными полюсами являются географические: Северный и Южный – места, в которых сходятся меридианы. Но географы признают полюсами и другие точки.



Магнитные полюсы — это условные отметки, в которых магнитное поле Земли направлено строго под углом 90 градусов к поверхности. Одна из этих точек лежит в Северном Ледовитом, другая — в Южном океане. Они постоянно смещаются и, в отличие от географических полюсов, не противоположны друг другу, поскольку магнитное поле нашей планеты асимметрично.

Еще существуют так называемые полюсы недоступности. Они представляют интерес в первую очередь для путешественников, поскольку туда действительно сложно попасть из-за их удаленности.

В паковых льдах Северного Ледовитого океана на наибольшем расстоянии от любой суши находится Северный полюс недоступности. Расстояние до Северного географического полюса составляет 661 км, до мыса Барроу на Аляске — 1453 км, а до ближайших островов, Элсмира и Земли Франца-Иосифа — по 1094 км.

Местоположение Южного полюса недоступности точно не установлено: им должна быть точка в Антарктиде, наиболее удаленная от побережья Южного океана, однако ученые не пришли к единому мнению о том, как понимать слово «побережье» применительно к этому региону.

Континентальный полюс недоступности — место на суше, наиболее удаленное от океанов. Это точка в Евразии, на севере Китая (координаты 46°17′ с. ш. 86°40′ в. д). Расстояние до ближайших береговых линий — 2645 км.

Наконец, Океанский полюс недоступности находится в южной части Тихого океана в координатах 48°52′ ю. ш. 123°23′ з. д. Его также называют Точкой Немо (Point Nemo) — в честь капитана из романов Жюля Верна. Это наиболее удаленное от суши место в океане. Ближайшая земля, необитаемый атолл Дюси, лежит в 2 688 км.

Вычислил эту точку инженер-исследователь Хрвойе Лукатела (Hrvoje Lukatela) в 1992 году при помощи компьютерного моделирования. Это настолько пустынная местность, что здесь почти нет представителей фауны: сильнейшие течения позволяют выживать только бактериям. Поэтому многие космические агентства используют этот участок океана в качестве свалки: считается, что ущерб людям и природе с такого расстояния будет минимальным. В Точке Немо уже покоятся не менее сотни отслуживших свое космических аппаратов и их деталей.

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Еще одна интересная связь Точки Немо с космосом – близость к МКС: космонавтов от Океанского полюса недоступности отделяет примерно 400 км.