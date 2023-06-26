Люди Сяохэ: откуда взялись эти китайские мумии в лодках-гробах?

Открытие генетиков опровергло прошлые предположения исследователей.

Сотни мумий, найденных в Таримской котловине Синьцзян-Уйгурского автономного района, долгое время вызывали у археологов недоумение. Останки, датируемые периодом от 2000 г. до н.э. примерно до 200 г. н.э., поразили исследователей своей сохранностью, роскошной одеждой и захоронением в гробах-лодках посреди песчаных дюн вдали от любого моря.

Мумии Таримского бассейна оказались совсем не похожи на современных жителей этого региона. Ученые предположили, что покойники могли быть родом с побережья Черного моря или были связаны с группой с Иранского нагорья.

Однако генетическое исследование, которое включало анализ самых ранних обнаруженных человеческих останков в этом регионе, показало совсем другие результаты. Мумифицированные люди, которых нарекли «людьми Сяохэ», произошли от древней плейстоценовой популяции охотников-собирателей, которые почти исчезли к концу последнего ледникового периода.

«Археогенетики давно искали голоценовые древние североевразийские популяции, чтобы изучить генетическую историю Внутренней Евразии. И мы нашли одно из них в самом неожиданном месте», – Чунвон Чжон, соавтор исследования.

Бассейн Тарима представляет собой высохшее море с небольшими оазисами и речными коридорами, питаемыми стоками с высоких гор, которые его окружают. Ученые считают, что люди жили здесь еще 40 тысяч лет назад.

Мумифицированные человеческие останки нашли здесь в 1990-х годах. В этом месте были захоронены темноволосые длинноносые люди. Они были погребены в уникальных гробах, похожих на перевернутые лодки. Покойники были одеты в войлочные и тканые одежды, а в могилах были найдены бронзовые артефакты, останки крупного рогатого скота, овец, коз, а также пшеница, ячмень, просо и даже сыр.

Вид с воздуха на кладбище Сяохэ в Таримской котловине Фото: Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology

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До этого ученые предполагали связь людей Сяохэ с людьми с Иранского плато из-за их методов земледелия и орошения. Другие исследователи подозревали, что они пришли через евразийские степи из России, как и их северные соседи по Джунгарскому бассейну.

Однако после анализа геномов 13 мумий Таримского бассейна (с 2100 по 1700 гг. до н.э.) и пяти джунгарских скелетов (от 3000 до 2800 гг. до н.э.) ученые обнаружили, что ни одно из этих предполагаемых источников происхождения не было правильным.

Мумии Тарима принадлежат к изолированному генофонду древнеазиатского происхождения. Его истоки можно проследить вплоть до раннего голоцена 9000 лет назад, задолго до появления сельскохозяйственных сообществ бронзового века. Эта группа охотников-собирателей, вероятно, распространилась гораздо шире – их генетические следы прослеживаются и в Сибири.

«Несмотря на генетическую изоляцию, люди бронзового века в бассейне реки Тарим были удивительно космополитичными в культурном отношении. Они создали собственную кухню на основе пшеницы и молочных продуктов из Западной Азии, проса из Восточной Азии и лекарственных растений, таких как эфедра, из Средней Азии», – Кристина Уоринер, соавтор исследования.

По словам исследователей, люди Сяохэ кажутся самыми прямыми предками азиатских популяций, которые раньше занимались земледелием. Их северные соседи из Джунгарского бассейна также скорее всего являются смесью этого древнего населения и сибирских переселенцев.

«Наши открытия о мумиях Тарима подняли множество вопросов о природе контактов, торговли и взаимодействия между населением бронзового века. Пока у нас нет ответов, но мы надеемся, что дальнейшие археологические исследования культуры Сяохэ прольют свет на эти темы», – отмечала Уоринер в 2021 году.