Генетический прорыв: ученые создали мышь с помощью генов древнего одноклеточного организма

Гены одноклеточных эукариот внедрили в эмбрионы мышей.

Симпатичная темноглазая мышь родилась в лаборатории в результате эксперимента по перепрограммированию генов. Что самое удивительное: мышонок появился с участием генов очень древнего одноклеточного! Впервые учёным удалось создать живую мышь с подобным генетическим набором, заимствованным у древнейших организмов.

В ходе исследования, описанного в журнале Nature Communications, учёные извлекли определенные гены из древних простейших организмов хоанофлагеллатов (воротничковых жгутиконосцев) – они считаются ближайшими (насколько это слово здесь применимо) ныне существующими родственниками многоклеточных животных. С помощью жгутика одноклеточные хоанофлагеллаты передвигаются по воде и захватывают встречающиеся на пути бактерии в свой кормовой воротник.

В серии экспериментов исследователи ввели определенный набор этих генов в развивающиеся эмбрионы мыши. А потом перепрограммировали их, чтобы они вели себя как стволовые клетки (это можно сделать не со всеми генами, но предыдущие исследования помогли им определить, какие именно гены «поддадутся» подобной манипуляции). В результате экспериментов родилась здоровая симпатичная мышка-химера – темноглазая и с тёмными вкраплениями шёрстки. Именно эти характеристики играли роль «генетических маркеров», сообщая о том, что эта мышь не так проста, как кажется.

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Для научного мира это настоящая сенсация. Эксперимент показал, что ключевые гены, которые позволяют стволовым клеткам делиться и специализироваться на определенных функциях, встречаются не только у «сложных» многоклеточных животных. Если их можно найти даже у простейших организмов, существовавших миллиарды лет назад, то наше представление об эволюции может не совсем соответствовать реальности.