Генетики создали «шерстистых» мышей с мехом как у мамонтов

Ученые не оставляют попыток воскресить мамонтов – вот очередной эксперимент в этой сфере.

В американской компании Colossal Biosciences создали генетически модифицированных «шерстистых мышей». Не забавы ради, а в рамках эксперимента по возвращению к жизни шерстистых гигантов-мамонтов, которые бродили по нашей земле во время последнего ледникового периода.

Сначала исследователи выбрали семь генов, которые контролируют рост волос грызунов, и модифицировали их, чтобы мех участников эксперимента стал более жестким и волнистым, чем у обычных лабораторных мышей. То есть мышам не вводили гены мамонтов – просто с помощью редактирования генома создали мутации, напоминающие те, что присутствовали у шерстистых гигантов.

Помимо манипуляций с шерстью, ученые также попробовали отрегулировать метаболизм жиров и процесс усвоения жирных кислот у мышей, чтобы сымитировать те же жировые отложения под кожей, которые наблюдались у мамонтов – именно они помогали им выживать в условиях низких температур.

Пока результаты этой части эксперимента неясны – визуально разница не была ощутима, да и мышей пока не подвергали испытаниям холодом, чтобы понять, насколько они стали устойчивее к заморозкам. Это планируют сделать в ближайшие месяцы.

Фото: Colossal Biosciences

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Каким же будет следующий шаг исследователей? Для полноценного воскрешения шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) к 2028 году учёным сначала следует проверить, смогут ли они подобно грызунам отредактировать клетки слонов.

Азиатские слоны (Elephas maximus) являются ближайшими ныне живущими родственниками мамонтов. В Colossal Biosciences сначала планируют создать гибридные эмбрионы слона и мамонта с лохматой шерстью, подобной той, которой наделили грызунов.

В отличии от слонят, с мышами работать гораздо легче благодаря короткому периоду их беременности. Со слонами ситуация сложнее – беременность у них длится около 22 месяцев, а шерсть от природы менее густая (и это мягко говоря), чем у мышей, поэтому процесс модификации их генов окажется гораздо сложнее. Исследование ещё не прошло рецензирование и пока лишь было опубликовано в базе данных препринтов BioRxivх.

В любом случае, первый шаг на пути уже сделан – судя по милым фотографиям пушистых мышат, которые были опубликованы на этой неделе. В компании отметили, что начали работать с грызунами лишь в сентябре и не представляли, что добьются успеха так скоро, а меховые мышки окажутся такими симпатичными.

Молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко в своём телеграм-канале относится к новости со здравой долей скептицизма: она уверена, что новость о создании шерстистых мышей может порадовать разве что любителей необычных домашних питомцев.

«Получение мохнатой мышки говорит нам, что да, живые существа с такими изменениями могут существовать. Мы и так это знали. Для того чтобы воссоздать мамонта, требуется несоразмеримо больше усилий. Изменять придётся множество генов, и далеко не факт, что все эти изменения будут удачными – ну как минимум потому, что наши инструменты для изменения генов не имеют стопроцентной точности. Но даже если бы имели: геномы ближайших родственников мамонтов – азиатских слонов – очень сильно отличаются от геномов мамонтов, и не факт, что ужа и ежа получится скрестить безболезненно, и все гибриды будут жизнеспособны», – отмечает Ирина Якутенко, разбирая эту новость.