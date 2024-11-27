Гибель древнего океана объяснила крупнейшую на Земле гравитационную аномалию

Глубокая и широкая впадина в центре Индийского океана будоражит умы геофизиков практически сто лет с момента её открытия в 1948 году.

Существование аномальной области слабого гравитационного притяжения в 1200 километрах к юго-западу от Индии, известной как «геоидная впадина Индийского океана», можно объяснить исчезновением древнего океана Тетис.

Гигантская «гравитационная дыра», которая охватывает территорию в 3,1 миллиона квадратных километров, имеет настолько слабое гравитационное притяжение, что уровень моря здесь в среднем на 106 метров ниже, чем в других регионах нашей планеты.

Влияние гравитационных аномалий на уровень локальных морей, с выделением области низкого геоида в Индийском океане (синий цвет на карте) Фото: Wikimedia Commons

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Только спустя практически столетие после обнаружения впадины голландским геофизиком Феликсом Мейнезом учёные наконец-то смогли приблизиться к решению этой загадки. Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters в прошлом году, предполагает, что причиной возникновения углубления стала тектоническая активность земных плит. Для этого исследователи изучили 19 разных компьютерных моделей движения мантии Земли и тектонических плит за последние 140 миллионов лет и выделили самый вероятный сценарий возникновения низкого геоида в Индийском океане.

Геофизики пришли к выводу, что около 180 миллионов лет назад древний океан Тетис, который пролегал между между континентами Гондваной и Лавразией, пал жертвой распада первого суперконтинента. Океан располагался на куске земной коры, и когда Гондвана развалилась на части, он «соскользнул» под Евразийскую плиту.

При этом раздробленные фрагменты земной коры погрузились глубоко в мантию, оседая в самых нижних её областях и вытесняя другой высокоплотный материал, так называемые частицы «африканского пузыря» – то есть пузыря кристаллизованной магмы, который застрял под Африкой и на самом деле в 100 раз выше горы Эверест, объясняют специалисты с Live Science. В результате эти сгустки магмы низкой плотности поднялись вверх, заменяя собой более плотный материал, что привело к уменьшению общей массы региона. Таким образом, гравитация в этой области стала слабее.

Эти выводы пока только предстоит подтвердить — для этого учёным нужно проанализировать данные землетрясений. Но в настоящее время эта гипотеза является самым логичным объяснением существующей аномалии.

Кстати, учёные продолжают следить за ситуацией со Средиземным морем: оно тоже может исчезнуть из-за движения тектонических плит – правда, через много миллионов лет.