Города современности растут ввысь, а не вширь

Учёные из Университет Нью-Гэмпшира проанализировали спутниковые данные и пришли к выводу, что характер развития городов претерпел значительные изменения в конце прошлого века.

Мировые города теперь становятся выше, а не шире, гласят выводы нового исследования, опубликованного в Nature Cities.

Учёные проанализировали спутниковые наблюдения за характером застройки в более чем 1,5 тысячи городах мира с 1990-х по 2010-е. Они также смогли картографировать степень изменения городов, используя отражения микроволн от спутников.

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Результаты показали изменения в мировой тенденции: от «горизонтального расширения» города перешли к «более вертикальному городскому развитию», причем наиболее сильные перемены произошли в азиатских городах.

Отмечается, что в первую очередь это, конечно, повлияет не столько на визуальную составляющую городской среды, сколько на распределение ресурсов и экосистемы, а также на условия жизни простых людей.

Кстати, в подтверждение тенденции, Саудовская Аравия как раз планирует воздвигнуть к Чемпионату мира по футболу новый стадион на 350-метровой высоте внутри футуристичного (и высокого) мегаздания проекта «Линия» – своеобразного города будущего, который должен будет функционировать на возобновляемой энергии.