Гребень, сделанный из человеческого черепа, возможно, использовался в ритуалах железного века

Это не первая подобная находка в английском графстве Кембриджшир.

Древний гребень, вырезанный из куска человеческого черепа, заставил лондонских исследователей поломать голову над тем, действительно ли он использовался для укладки волос тысячи лет назад.

Археологи впервые обнаружили этот предмет в Бар-Хилле, деревне в Кембриджшире в Англии в период трехлетних раскопок, закончившихся в 2018 году. Артефакт, датируемый примерно VIII веком до нашей эры, содержит почти дюжину резных зубов и был частью коллекции Лондонского археологического музея (MOLA).

Реконструкция дает представление о том, как изначально мог выглядеть гребень Фото: MOLA

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Этот предмет, получивший название «Гребень Бар-Хилл» является одним из 280 000 музейных экспонатов, включенных в новое исследование. Ученые могут только догадываться о назначении предмета. Не было получено никаких доказательств износа зубцов гребня, а отверстие, просверленное в верхней части, предполагало, что его, возможно, носили как амулет, а не как инструмент для укладки волос.

По словам экспертов, несмотря на неизвестное назначение, предмет дает представление о том, как люди железного века могли по-разному использовать человеческие останки.

«Гребень Бар-Хилл, возможно, был очень символичным объектом для членов местного сообщества. Возможно, он был вырезан из черепа важного члена общества железного века, чье присутствие каким-то образом увековечивалось в этом артефакте», – Майкл Маршалл, специалист по доисторическим и римским находкам в MOLA.

Это не первый случай обнаружения в регионе артефакта, переработанного из человеческих останков. Согласно заявлению археологов, в ходе предыдущих раскопок были обнаружены инструменты, сделанные из человеческих костей ног и рук и использовались для очистки шкур животных.

Два похожих фрагмента переделанного человеческого черепа из Кембриджшира также напоминают гребни. Один с резными зубами был обнаружен в 1970-х годах, а другой найден в начале 2000-х.