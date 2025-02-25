Грызуны умеют оказывать «первую помощь» своим сородичам

Эксперимент с участием лабораторных мышей показал, что они могут тянуть упавших в обморок грызунов за язык, пытаясь помочь тем очнуться.

Исследователи давно пытаются понять, насколько животные готовы помогать своим сородичам в беде? Теперь мы знаем: готовы, и довольно активно.

В одном из недавних экспериментов ученые проанализировали поведение лабораторных мышей, к которым подселили таких же грызунов в бессознательном состоянии (их усыпили с помощью анестезии).

Во время эксперимента стало понятно, что в случае, когда грызуны были знакомы с «приболевшим» коллегой, они демонстрировали очень активные навыки первой помощи – бросались царапать, кусать и тянуть вторую мышь за язык. К чужаку они тоже проявляли интерес, обнюхивая и трогая его тельце, но сильного желания спасать вторую мышь не выказывали.

Исследователи отметили, что действия в сторону языка или рта партнера наблюдались во всех случаях, а в половине случаев мышам удавалось вытащить язык бессознательного товарища, словно освобождая ему дыхательные пути. Когда ученые специально поместили во рту обездвиженного животного инородный предмет, в 80% случаев вторая мышь с успехом его извлекала.

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В целом, грызуны имели тенденцию скорее спасать знакомых партнеров, чем незнакомых, и отстраняться, как только вторая мышь приходила в сознание.

Исследователям удалось распознать области мозга и нейроны, высвобождающие окситоцин, в миндалевидном теле и гипоталамусе мозга мышей, провоцирующие такое «заботливое» поведение.

Важно отметить, что такая мышиная забота возымела свои плоды: грызуны, над которыми «тряслись» их сородичи, имели тенденцию быстрее приходить в себя, чем те мыши, которых игнорировали.