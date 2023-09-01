Химики научились превращать пластиковые отходы в мыло

Исследователи разработали технологию, которая позволяет превращать пластиковые отходы в поверхностно-активные вещества, ключевые ингредиенты для десятков продуктов, включая мыло.

Около 60 процентов всего когда-либо произведенного пластика оказывается на свалках или засоряет окружающую среду. И только около 10% пластиковых отходов перерабатывается, и большая часть из них в конечном итоге превращается в низкокачественный материал. Химики ищут способы переработать пластик в более ценное сырье.

Теперь есть способ превратить старый пластик в поверхностно-активные вещества, в число которых входят десятки ключевых ингредиентов продуктов, таких как смазочные материалы, лыжный воск, моющие средства и мыло.

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«Для меня пластиковые отходы – это, по сути, сырая нефть. Нам больше не нужно идти глубоко в океан или под землю, чтобы добывать и производить ценные химикаты», – Гуолян Лю, химик из Политехнического университета Виргинии.

Поверхностно-активные вещества и два наиболее используемых вида пластика – полиэтилен и полипропилен – состоят из молекулярных цепочек атомов углерода. Но цепочки поверхностно-активных веществ намного короче, чем у пластмасс, и покрыты группами атомов, притягивающих воду.

Чтобы превратить пластик в поверхностно-активные вещества, Лю и его коллеги разработали специальный реактор, который тщательно нагревает и конденсирует пластик в воск с короткими углеродными цепочками. Покрыв цепочки воска группами атомов кислорода и обработав их щелочным раствором, исследователи превратили воск в поверхностно-активное вещество. В результате сочетания поверхностно-активного вещества с небольшим количеством красителя и ароматизатора получились крошечные кусочки мыла.

Тем не менее, переработанный пластик, вероятно, нельзя будет перерабатывать в мыло в промышленных масштабах в ближайшее время. Исследователи могут производить только около половины грамма поверхностно-активного вещества за раз. Если Лю и его команда смогут найти способ масштабировать этот процесс, мы сможем использовать переработанный пластик гораздо эффективнее.