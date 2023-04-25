Ученые выявили закономерности в смертях императоров Римской империи

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Исследователи из Института математических и компьютерных наук Университета Сан-Паулу (ICMC-USP) в Сан-Карлосе изучили основные математические закономерности, связанные с правлением римских императоров, и показали, что эти закономерности соответствуют степенному закону.

Степенной закон – это такая функциональная зависимость между двумя величинами, при которой относительное изменение одной величины приводит к пропорциональному относительному изменению другой величины, независимо от исходных значений этих величин.

«Хотя многие вещи кажутся нам случайными, степенные распределения вероятностей обнаруживаются во многих и самых разных явлениях, связанных со сложными системами: размеры лунных кратеров, магнитуды землетрясений, частота слов в текстах, рыночная стоимость компаний и даже количество подписчиков в соцсетях», – Франсиско Родригес, ведущий автор исследования.

Все явления, упомянутые Родригесом, обнаруживают закономерность, которая похожа на знаменитый принцип Парето или просто правило 80/20. Например, на 80% относительно маленьких лунных кратеров приходится 20% действительно больших. В социальных сетях 80% пользователей имеют не больше нескольких сотен подписчиков, а 20% – тысячи или даже миллионы (цифры 80 и 20 здесь скорее мнемоническое правило, чем реальные наблюдения в каждом конкретном случае). Что касается римских императоров, то в качестве маловероятного проявления здесь выступает смерть правителя от естественных причин, потому что их убийство случалось очень уж часто.

Исследователи отмечают, что лишь 17 из 69 (24,6%) правителей Римской империи (от первого императора Августа, умершего в 14 г. н.э. до Феодосия, умершего в 395 г. н.э.) умерли естественной смертью. Остальные были убиты заговорщиками, покончили жизнь самоубийством или погибли в бою.

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«Когда мы проанализировали время до смерти для каждого правителя, мы обнаружили, что риск убийства был высок, когда император только начинал править. Это могло иметь какое-то отношение к трудностям и требованиям работы и отсутствию политического опыта у нового императора. После риск гибели в результате переворота систематически снижается, пока император не достигает отметки в 13 лет правления. В этот момент риск снова резко повышается», – Франсиско Родригес.

Если правило 80/20 – хорошо известная закономерность, резкий спад кривой выживаемости императоров после 13 лет правления является новым открытием.

«Мы предусмотрели несколько возможных объяснений этого поворотного момента. Возможно, после 13-летнего цикла соперники императора приходили к выводу, что они вряд ли взойдут на трон естественным путем. Возможно, его старые враги перегруппировались или могли прийти новые соперники. Кризис мог возникнуть из-за всех этих факторов вместе взятых. Стоит отметить, что риск убийства императора снова спадает после этого поворотного момента.

Исторические формации – это сложные системы, в которых игроки взаимодействуют, сотрудничают и соревнуются за власть и ресурсы. Непредсказуемые действия отдельных людей могут создавать предсказуемые модели коллективного поведения, которые можно исследовать математически», – говорит Родригес.

Если принять во внимание правление всех 175 римских императоров, включая правителей Византии, их шанс дожить до глубокой старости, не будучи убитыми, повышается, но ненамного – до 30%.

Исследование не включало тех, кто не занимался правлением самостоятельно, в силу несовершеннолетия или наличия соправителей.