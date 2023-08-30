Хит группы Queen помог мышам бороться с диабетом

Что?

Новое исследование показало, что музыка может в буквальном смысле спасать жизнь диабетикам. По данным Минздрава, только в России в 2022 году насчитывалось 10,5 миллиона людей с диабетом, а во всем мире этим заболеванием страдают более 500 миллионов человек.

При диабете организм человека практически не вырабатывает инсулин, поэтому обычно приходится восполнять его с помощью инъекций. Исследователи постоянно ищут альтернативные методы для людей с этим заболеванием. Ранее в этом году ученые представили исследования, которые могут привести к созданию пероральной формы инсулина, а предыдущие работы показали другие подходы: от имплантируемого устройства, похожего на чайный пакетик, до пластырей на щеках, которые смогут доставлять гормон в организм.

Однако ни один из этих подходов не является настолько необычным, как новое исследование швейцарских учёных в Цюрихе (ETH Zurich). Исследователи получили из бактерий E. coli белок, который контролирует поток ионов кальция во внутреннем клеточном материале бактерий. Затем они добавили этот белок в инсулиновые клетки человека, снабдив клетки ионным проходом.

Самым удивительным открытием ученых стало то, что при воздействии звука эти клетки пропускают положительно заряженные ионы кальция. Это заставляет содержащийся в них инсулин сливаться с мембраной, а затем высвобождаться наружу и распределяться по организму.

Многие исследователи на этом открытии и остановились бы: сделали бы какую-нибудь скучную машину, которая генерируют определенные звуки, чтобы заставить клетки высвобождать инсулин, и успокоились. Но команде учёных из Цюриха этого было недостаточно, и они придумали более креативный подход.

Учёные знали, что ионные каналы наиболее эффективно работают при воздействии громкости в диапазоне 60 децибел (дБ) и низких частот 50 герц. Они также обнаружили, что для максимального выброса инсулина звук должен воспроизводиться не менее трех секунд и делать паузу не более пяти секунд.

Поэтому они имплантировали разработанные клетки мышам и посадили грызунов на динамик животами вниз. Затем они проиграли ряд песен разных жанров и составили таблицу их влияния.

Рок-музыка с тяжелыми басами вызвала лучший отклик: песня Queen «We Will Rock You» высвободила около 70% инсулина за пять минут, и весь инсулин – за 15 минут. Трек воспроизводился при уровне 85 дБ, что примерно соответствует уровню, на котором большинство людей устанавливают свои стереосистемы дома.

Реклама

Лысеющий Этци: в геноме знаменитого «ледяного человека» найдены новые мутации читать

Саундтрек к фильму Marvel «Мстители» занял второе место. Музыка с меньшим количеством баса, такая как классические и инструментальные гитарные композиции, имели гораздо более слабое влияние.

Чтобы вызвать выброс инсулина, имплантированные дизайнерские клетки нужно было разместить прямо над источником звука. Эксперименты не показали никакого эффекта при использовании наушников. Кроме того, окружающий шум не оказывал влияния на клетки.

На данный момент исследователи рассматривают этот эксперимент как доказательство своей концепции. Они говорят, что до создания какой-либо системы высвобождения инсулина, запускаемой звуком, еще далеко, и для ее запуска потребуется коммерческий интерес. Ученые также отмечают, что это открытие может быть применимо к другим типам клеток для лечения других заболеваний.