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Хорошие новости: глухие комары потеряли желание размножаться

Фото: Unsplash

Открытие ученых может стать ключом к сокращению популяции насекомых.

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) обнаружили, что глухие самцы комаров теряют интерес к спариванию. Обычно самки привлекают самцов звуками с частотой около 500 Гц, на которые те отвечают звуками около 800 Гц. Причем у самцов комаров Aedes aegypti, переносчиков таких болезней, как лихорадка денге, вдвое больше слуховых нейронов, чем у самок.

С помощью технологии CRISPR-Cas9 ученые сделали самцов глухими, отключив у них ген trpVa. Эксперименты показали, что такие самцы игнорируют самок, даже находясь рядом. Этот метод может снизить число заболеваний, передаваемых комарами, за счет выпуска таких самцов, что уменьшит популяцию кровососущих насекомых.

Ранее ученые выяснили, кого чаще всего кусают комары.

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