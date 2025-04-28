Хороший сон спасает от опасных заболеваний

Новое исследование подтвердило, что люди со здоровым режимом сна легче переносят тяжелые инфекции.

Хороший сон продолжительностью не менее 7 часов является важным фактором в борьбе с опасными заболеваниями, заключили авторы нового исследования, опубликованного в журнале Translational Psychiatry.

Китайские ученые проанализировали данные биомедицинской базы UK Biobank за 13,5 лет, где были задокументированы случаи госпитализации пациентов по причине инфекционных заболеваний. Всего было изучены истории болезней 397 тысяч человек и их режим сна.

Исследователи пришли к выводу, что здоровый сон – ранний подъем, продолжительность отдыха не менее 7-8 часов, отсутствие бессоницы и чрезмерной дневной сонливости — значительно уменьшал риски тяжёлых инфекционных заболеваний. Особенно режим сна оказался важен для женщин и всех людей младше 65 лет.

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Отмечается, что более 10% всех случаев госпитализации можно было предотвратить, если бы все участники придерживались здорового режима сна. При инфекциях печени этот риск снижался на 20%, при сепсисе на 9%.

Исследование ещё раз подчеркнуло, как важен здоровый полноценный сон для поддержания иммунитета, в особенности в период сезонных заболеваний.