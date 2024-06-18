Глобальное потепление: как жара влияет на беременность и здоровье новорожденных

Тепло влияет на нас ещё в утробе матери. К сожалению, не так, как хотелось бы. Продолжаем рассказывать про самые интересные исследования последнего времени.

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Исследователи Алан Баррека (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) и Джессамин Шаллер (Кембридж) изучили данные о рождаемости в США в период с 1969 по 1988 годами, дабы проследить зависимость между температурой воздуха и количеством ранних родов.

Ученые выяснили, что в жаркие дни наблюдался всплеск рождаемости, а во время похолодания — ее спад. Согласно исследованию, воздействие тепла ежегодно приводило к рождению около 25 тысяч детей немного раньше положенного срока — в сумме это приводило к потере более 150 тысяч гестационных дней каждый год. По прогнозам Барреки и Шаллера, к концу века количество «потерянных» дней беременности возрастет до 253 тысяч в год, а количество преждевременных родов — до 42 тысяч.

Средняя продолжительность беременности (от оплодотворения до родов) составляет 38 недель. Уменьшение сроков беременности грозит младенцам ухудшением когнитивных функций — из этого следует, что температура воздуха напрямую влияет на здоровье людей, повышая риск вреда для здоровья в случае потепления.