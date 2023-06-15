В мире рождается рекордное количество близнецов. Ученые нашли причину

Ученые объяснили, почему это происходит.

Согласно первому глобальному обзору, опубликованному несколько лет назад в Human Reproduction, одном из ведущих мировых журналов по репродуктивной медицине, последние годы в мире у людей рождается больше дизиготных, или разнояйцевых близнецов, чем когда-либо прежде.

С 1980-х годов количество двойняшек увеличилось на треть — с 9 до 12 на 1000 родов, а это означает, что ежегодно во всем мире рождается около 1,6 миллиона двойняшек, и близнецом является каждый 42 рожденный ребенок.

Исследование показало, что основной причиной этого увеличения является рост числа случаев искусственного оплодотворения (MAR), которое включает не только методы ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), но и более простые способы.

Другой причиной увеличения числа близнецов является задержка деторождения, наблюдаемая во многих странах за последние десятилетия, поскольку возможность родить двойняшек растет с возрастом матери.

«Относительное и абсолютное число близнецов в мире сейчас выше, чем когда-либо с середины ХХ века, и вполне вероятно, оно самое высокое в истории. Это важно, поскольку роды близнецов связаны с более высоким уровнем смертности младенцев и с большим количеством осложнений для матерей и детей во время беременности, а также во время и после родов», — Кристиан Монден, ведущий автор исследования из Оксфордского университета.

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Монден и его коллеги собрали информацию о количестве близнецов за период с 2010 по 2015 год из 165 стран, охватив 99% населения планеты. По 112 странам они также смогли получить информацию за период 1980-1985 гг.

Они обнаружили существенное увеличение числа двойняшек во многих европейских странах, в Северной Америке и в Азии. Для 74% из 112 стран, по которым были доступны данные за оба периода, рост составил более 10%. В Азии рост составил 32%, а в Северной Америке — 71%. Снижение более чем на 10% было обнаружено только в семи странах. Около 80% всех родов близнецов в мире приходится на Азию и Африку. В Африке это увеличение связано со стремительным ростом населения.

«Количество двойняшек в Африке настолько велико из-за большого числа дизиготных близнецов, рожденных от двух отдельных яиц. Скорее всего, это связано с генетическими различиями между африканским населением и другими популяциями», — Кристиан Монден.

Большая часть увеличения количества двойняшек происходит от дизиготных близнецов, в то время как количество монозиготных близнецов (близнецов от одного яйца) практически не изменилось, и остается стабильным на уровне примерно 4 на 1000 родов во всем мире. Напомним, что если монозиготные близнецы всегда одного пола и похожи друг на друга как две капли воды, то дизиготные двойняшки выглядят схоже, но как обычные братья и сестры.

Исследователи призывают уделить больше внимания близнецов в странах с низким и средним уровнем доходов. В частности, в Африке к югу от Сахары многие близнецы умирают в первый год жизни, а общая смертность близнецов в этом регионе достигает 300 тысяч в год.