Хвосты бычерылых скатов оказались антеннами

Они помогают морским животным чувствовать движения воды.

Морские биологи из Гарвардского университета (США) выяснили, что бычерылые скаты используют свои хвосты как антенны. Для этого ученые исследовали анатомию хвостов нескольких особей. Бычерылы — это вид скатов, живущих в теплых прибрежных водах. Их хвост, в отличие от других скатов, не содержит ядовитых шипов, что вызвало интерес ученых.

Хвост этих скатов длинный и тонкий, почти равный телу. Сначала ученые наблюдали за поведением скатов на видео, но не заметили использования хвоста ни для защиты, ни для охоты. Затем они препарировали образцы хвостов и нашли множество мелких отверстий, связанных с каналами боковой линии — системы органов чувств, присутствующей у некоторых рыб и амфибий.

Боковая линия оказалась распределенной по всему телу ската, включая кожу. Исследователи считают, что хвост помогает скатам ощущать движения воды, в том числе при приближении акул. Это важно для животных, которые часто роются в донном иле и не могут полагаться на зрение.

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