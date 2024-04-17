Как выглядели шахматные фигуры в IX веке?

Рассказываем о шахматном наборе IX–X вв, сделанном из слоновой кости.

Боевой слон, два воина – один держит лук, другой присел на колено, выставив перед собой щит, — всадник и пехотинец. Вот все, что осталось от некогда грозной армии. Сильнее всех пострадал всадник: его конь лишился головы. А вот пехотинец прекрасно сохранился благодаря очень простой форме — типичная пешка.

Пять шахматных фигур из слоновой кости были найдены неподалеку от Ташкента, где с III века до н. э. по XIII век н. э. находился город Канка, крупный транспортно-торговый узел древности. Монеты, обнаруженные по соседству, дают основание датировать находку IX–X веками. Она имеет исключительно важное значение для истории как шахмат, так и раннего исламского искусства. «Зоо- и антропоморфные раннеисламские шахматные фигурки исчисляются единицами. Данный набор – из известных лишь второй, происходящий из Средней Азии», — говорит историк, профессор Михаил Басханов.

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Первый среднеазиатский шахматный набор был обнаружен в 1977 году на раскопках городища Афрасиаб на окраине современного Самарканда, в нем семь фигурок. Отдельные зоо- и антропоморфные фигуры известны наперечет и хранятся в Британском музее, Музее исламского искусства в Берлине, музее Метрополитен, Государственном Эрмитаже. Пять фигурок из Канки оказались в Москве, в Фонде поддержки и развития научных и культурных программ имени Шихабутдина Марджани.

«На раннем этапе истории шахмат фигуры представляли собой реалистично и артистически исполненные армии с пехотой, кавалерией, правителем и его двором, – рассказывает Басханов. — Уже через 100–200 лет происходит стилизация шахматных фигур, постепенно они становятся все более схематичными. С одной стороны, это отражало процесс роста популярности игры, ее демократизацию, с другой — следование канону ислама о запрете реалистичного изображения живых существ». Со временем в фигурах уже трудно было разглядеть их прототипы.