ИИ помог прочитать свитки, обугленные в извержении Везувия

Извержение вулкана произошло в 79 году нашей эры, но археологи до сих пор разгадывают загадки погребенных под пеплом городов.

Ученые смогли использовать искусственный интеллект (ИИ) для расшифровки обугленных древних свитков, сожженных извержением вулкана Везувия в начале нашей эры. Об этом рассказал профессор Брент Силс, ученый и IT-специалист из Университета Кентукки (США). В нынешнем году он вместе с коллегами запустил программу «Везувий», призванную ускорить чтение текстов. Благодаря поддержке инвесторов Кремниевой долины программа предусматривает денежные призы для тех исследователей, которые смогут извлечь разборчивые слова из карбонизированных свитков.

«Это первый восстановленный текст из одного из этих свернутых неповрежденных свитков», — рассказал Стивен Парсонс, научный сотрудник инициативы цифрового восстановления Университета Кентукки.

Силс и его команда опубликовали тысячи трехмерных рентгеновских изображений двух свернутых свитков и трех фрагментов папируса. Они также выпустили программу ИИ, которую обучили читать буквы в свитках на основе тонких изменений, которые древние чернила внесли в структуру папируса. И эта технология оказалась весьма эффективной.

Реклама

«Три строки свитка, содержащие до 10 букв, теперь можно прочитать — ожидается, что их будет еще больше», — отметила доктор Федерика Николарди, папиролог из Неаполитанского университета Федерико II.

Взрыв от извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры достиг не только Помпей, но и древнеримского города Геркуланума (ныне территория Италии) и похоронил его под пеплом и пемзой. В тот момент были сожжены дотла сотни древних свитков в библиотеке роскошной виллы — предположительно, принадлежавшей высокопоставленному римскому государственному деятелю, возможно, Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину, тестю Юлия Цезаря. Уцелевшие свитки с виллы попали в коллекцию Института Франции в Париже — именно их при помощи ИИ расшифровывают специалисты из Университета Кентукки.

Ранее археологи обнаружили два скелета, погребенных под обрушившейся стеной в Помпеях. Они считают, что их смерть наступила в результате землетрясения, которое совпало с катастрофическим извержением вулкана.