Интеллект ворон и сорок оказался сопоставим с обезьяньим

Врановые птицы способны испытывать разнообразные эмоции.

Специалисты из Англии и Сингапура выяснили, что вороны, сороки и другие врановые имеют высокий интеллект, сравнимый с обезьяньим. Эти птицы обладают острым зрением, отличным слухом и хорошим обонянием, помогающими эффективно выживать в природе. Главной особенностью является превосходная память: врановые запоминают сотни мест закладки пищи, различая ее сохранность. Было установлено, что они испытывают эмоции, похожие на человеческие, такие как радость, тревожность и даже пессимизм.

Помимо этого, они хорошо социализированы: осознают свое отражение, разбираются в намерениях других и скрывают пищу, если чувствуют наблюдение. Строение мозга у врановых необычно: отсутствует мозолистое тело, соединяющее полушария, однако это не мешает проявлять сложные поведенческие реакции, включая умение пользоваться инструментами и принятие взвешенных решений.

Ученые указали на недостаточность изучения сознания животных и подчеркнули важность понимания эмоциональных и социальных нужд врановых, особенно при их содержании в неволе, учитывая, что плохие воспоминания остаются надолго, а пугливость перед новыми явлениями требует особого внимания.

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