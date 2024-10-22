Исчезающих пингвинов решили спасти при помощи искусственных гнезд

Хитрость ученых сделала эффективнее размножение редких птиц.
Специалисты из Южноафриканского университета Нельсона Манделы вместе с британскими коллегами разработали инновационный метод для спасения африканских пингвинов, которые считаются исчезающим видом морских птиц.
В течение последних 70 лет численность африканских пингвинов сильно сократилась и сейчас составляет около 8500 гнездящихся пар. Этот факт указывает на высокую степень угрозы их вымирания.
В рамках проведенного исследования ученые изучали процесс размножения африканских пингвинов в течение 12 лет в восьми крупнейших колониях этих птиц в Южной Африке. В некоторых из этих колоний были установлены искусственные гнезда, выполненные из керамики, фанеры, цемента и стекловолокна.
Было установлено, что использование искусственных гнезд увеличило эффективность размножения африканских пингвинов на 16,5%. Также ученые отметили, что успешность размножения в естественных гнездах может быть несколько переоценена из-за трудностей с их мониторингом. Гнезда, располагающиеся в легкодоступных местах, подвергаются большему риску нападения хищников и погодных катастроф.
Ранее сообщалось, что императорские пингвины были признаны исчезающим видом.
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