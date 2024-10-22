авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Осень в Южной Корее 🍁
Осень в Южной Корее 🍁

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Осень в Южной Корее 🍁
Осень в Южной Корее 🍁

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Исчезающих пингвинов решили спасти при помощи искусственных гнезд

Фото: Wikipedia Commons

Африканский (очковый) пингвин

Хитрость ученых сделала эффективнее размножение редких птиц.

Специалисты из Южноафриканского университета Нельсона Манделы вместе с британскими коллегами разработали инновационный метод для спасения африканских пингвинов, которые считаются исчезающим видом морских птиц.

В течение последних 70 лет численность африканских пингвинов сильно сократилась и сейчас составляет около 8500 гнездящихся пар. Этот факт указывает на высокую степень угрозы их вымирания.

В рамках проведенного исследования ученые изучали процесс размножения африканских пингвинов в течение 12 лет в восьми крупнейших колониях этих птиц в Южной Африке. В некоторых из этих колоний были установлены искусственные гнезда, выполненные из керамики, фанеры, цемента и стекловолокна.

Было установлено, что использование искусственных гнезд увеличило эффективность размножения африканских пингвинов на 16,5%. Также ученые отметили, что успешность размножения в естественных гнездах может быть несколько переоценена из-за трудностей с их мониторингом. Гнезда, располагающиеся в легкодоступных местах, подвергаются большему риску нападения хищников и погодных катастроф.

Ранее сообщалось, что императорские пингвины были признаны исчезающим видом.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024